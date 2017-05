Opinión 18-05-2017

Hechos de Linares

La imagen de la Virgen del Carmen de calle Maipú



El l8 de septiembre de 1810, a la una de la tarde, se inauguró la imagen de la Virgen del Carmen, en calle Brasil que a la postre significó la única obra material de esa fecha, que se mantendría hasta nuestros días. Al descubrir el monumento, habló el regidor don Luís A. Uribe.



Primera obra de creación literaria

La primera novela publicada en Linares data de 1911 y es de autoría de don Luis Jirón, titulada “Ecos de la Selva: Laura” y fue editada en las prensas del periódico La Estrella. Consta de 217 páginas y está dedicada a don Carlos Urrutia Rozas.



Estudio minero de 1931

El más auspicioso y al parecer ventajoso mineral aurífero y cuprífero de la zona estaba ubicado en cerro Pillay del Departamento de Loncomilla, provincia de Linares y perteneció a don Alfredo Délano Rojas. Sin embargo, pese a estar respaldado por prestigiosos ingenieros en minas de Europa, su dueño no logró capitales para su explotación.



Ferrocarril de Linares a las termas

El ramal desde Linares a las Termas de Panimávida y Colbún inició su recorrido inaugural el 1 de febrero de 1914 y se mantuvo hasta el 20 de junio de 1954 en que, tras el luctuoso accidente del 9 de octubre de 1953, dejó de correr para siempre. El primer Presidente que visitó las Termas utilizando este tren fue don Ramón Barros Luco y su esposa, quien lo hizo el 12 de marzo de 1915, lo cual fue imitado por la gran mayoría de los Mandatarios chilenos.



Iglesia Metodista Pentecostal de Linares

La Iglesia Metodista Pentecostal de Linares data de 1924 cuando el Superintendente W. Hoover envió desde Valparaíso a un delegado para tareas de evangelización. No obstante debieron pasar varios años para la fundación de la Iglesia Metodista Pentecostal, lo que se efectuó el 14 de junio de 1952 siendo Pastor don Joel Vásquez Pérez, para lo cual arrienda una casa en Avenida Valentín Letelier 494, para cinco años más tarde trasladarse a calle Serrano 255, donde hoy tiene su templo. Su actual Pastor es don Joel Vega Madrid.



Aniversario de Linares en 1944

Los actos celebratorios de los 250 años de la fundación de Linares se efectuaron en octubre y noviembre de 1944. Candidatas a Reina fueron Elena Escobar, Laura Corvalán, Carmen Dueñas y Alicia Martínez, siendo elegida la primera de las nombradas. Los actos se postergaron y los festejos se verificaron entre el 4 y el 12 de noviembre, centrándose las actividades el día 12, fecha en la cual, a las 12.00 horas, se inauguró el monolito en recuerdo de los fundadores en la Plaza de Linares. Era Intendente de Linares don Arturo Villa y Alcalde don Alberto Camalez.



Escudo de Linares

El 11 de diciembre de 1943 se dio a conocer el escudo oficial de Linares, conforme concurso convocado por el Municipio. El decreto respectivo fue publicado el 11 de diciembre de ese año, pero se cometió un error al equivocar el verdadero nombre de la ciudad, por cuanto, en el artículo tercero de dicha disposición se dice que “al pie del escudo (irá) una cinta con las palabras Villa de San Ambrosio de Linares, que es el nombre histórico de la fundación”, lo cual no es efectivo por cuanto en el acta de fundación se le denomina Villa de Linares.



Exposición agrícola, ganadera, comercial e industrial

El 3 de abril de 1959, con la asistencia de Ministro de Agricultura, don Jorge Saelzer Balde se inaugura la primera versión de la Exposición Agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial de Linares, efectuada en el recinto de la Escuela de Artillería, donde se exhibieron productos frutícolas, industriales, maquinarias, porcinos, vacunos y caballares, además de productos industriales. Aun cuando se expresa que es intención mantenerla en el tiempo, la muestra no se repite.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia