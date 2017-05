Opinión 23-05-2017

Hechos de Linares (5)

INAUGURACION DE IANSA

El 5 de junio de 1959 se inaugura la planta de azúcar de betarraga IANSA, obra que se debe al gobierno del Presidente Ibáñez del Campo, quien ha dejado el poder el año anterior y es invitado a la ceremonia. Ingeniero Jefe es don Ricardo Alonso Roby y durante la temporada que se inicia, se proyecta producir 18.250 toneladas de azúcar.

EL JUICIO MAS LARGO DE LA HISTORIA

El Juicio de los Tapia es conocido en los anales judiciales como el más largo de la historia, incluso del planeta. Partió a mediados del siglo XVIII y se extendió por más de doscientos años por cuanto los herederos del Capitán Juan Tapia, no aceptaron lo dispuesto en su testamento e impugnaron la herencia. La disputa ente los Tapia “pobres” y los “ricos”, solo vino a resolverse medianamente en la década del sesenta. La causa reunió más de veinte mil páginas en treinta tomos y pasó de hijos a nietos, bisnietos y tataranietos.

EL LICEO DE LINARES

La ceremonia de inauguración se efectuó el domingo 18 de abril de 1875 a las seis de la tarde, presidida por el Intendente Jordán y se realizó en la esquina de las calles Independencia y Lautaro. La autoridad dispuso que un batallón de la Comandancia General de Armas formara desde el edificio de la Intendencia por calle Independencia hasta el lugar de la actividad, a fin de rendir honores a las autoridades. Al mando de esta sección militar estuvo el Sargento Mayor don Eulogio Robles.

AGUA POTABLE PARA LONGAVI

En 1945 por gestiones de los parlamentarios Ulises Correa y Alejandro Vivanco, se inician las diligencias para dotar de agua potable a Longaví. En ello interviene además el Subsecretario del Misterio de Obras Públicas y Vías de Comunicación Ernesto Merino Segura. Los recursos provendrán de la Ley del Cobre y las obras se inician en julio de 1945.



MASONERIA EN LINARES

El 11 de febrero de 1915, en nombre de la Gran Logia de Chile, se instaló en Linares el Triángulo Masónico (primera instancia antes de la Logia) con la participación de los vecinos Manuel Sepúlveda y Parra, Abraham Marín, Ricardo Donoso, Carlos Rosenkranz y Nazario Chacón del Campo.

Efectuado este acto simbólico, se procede al nombramiento de un Presidente, que recae en la persona de don Manuel Sepúlveda y Parra, Tesorero, que asume Palacios y Secretario, que queda en manos de Nazario Chacón del Campo.

Cumplidos los requisitos del caso, se elevó el Triángulo a la condición de Logia, lo cual se verifica el 20 de abril de 1924.

La sesión fundacional fue presidida por el H. Ignacio Ramírez y los integrantes de la nueva Logia, Carlos Rosenkranz, Sebastián Barja González y Agustín Muñoz Bustos, Juan F. Villalobos, Luis Lara González, Manuel Sepúlveda y Parra, Cesar Reyes, José Vittone, Albertano González, José Fuenzalida y Arturo Villa Schenone.

Efectuada la elección, se eligió la siguiente directiva:

Venerable Maestro: Ignacio Ramírez

Primer Vigilante: Juan Francisco Villalobos

Segundo Vigilante: Sebastián Barja González

Orador: Agustín Muñoz

Secretario: Manuel Sepúlveda y Parra.

Tesorero: Manuel González

Experto: Carlos Rosenkranz

Por su parte la Logia Tomas Jefferson fue creada el 18 de abril de 1978 y se instaló el 23 de septiembre de 1978, siendo primer Venerable Maestro Guillermo Vásquez Aravena, además de los señores Raúl Morales Parra, Servando Muñoz Orellana, Rodolfo Castro Salgado, etc.



FOTOGRAFIA EN LINARES

Don Vitelio Maturana O se instaló en Linares en 1910 en calle Independencia, heredando su oficio a su hijo Enrique, quien registró el acontecer de la ciudad durante más de medio siglo. Existieron también estudios fotográficos de Fotografía Chile, en Chacabuco lado Sur de Independencia cuyo dueño era Domingo Sepúlveda, y la Fotografía Artística de José del C. Vásquez, instalada en O’Higgins, lado Norte de la Iglesia Matriz N° 532.



MEDICOS DE LINARES

Hace sesenta años eran médicos de Linares los doctores Rafael Talma Oyadener, Guillermo Vásquez Aravena, Guillermo Quinteros Tricot, Carlos Norambuena Somerville, Mario Hassi, Juan Reveco, Rodolfo Castro Salgado, Iván Cabrera, Miguel Cervantes y Raúl Talma. Armando Fuentealba, Servando Muñoz, Camilo Abujatum, Antonio Fuster, Pedro Norambuena, Manuel Rebolledo y José de la Fuente.



CREACION DEL OBISPADO DE LINARES

En el año 1925, a raíz de la separación de la Iglesia del Estado, el Sumo Pontífice, Papa Pio XI, por la Bula Natabilites Aucto del 18 de octubre de 1925 erigió tres diócesis en la antigua diócesis de Concepción: Temuco, Linares y Talca. Temuco tuvo por jurisdicción a las provincias de Malleco y Cautín.

Mientras que, también con fecha 18 de octubre de 1925, por medio de la bula Notabiler Auto, el Papa Pio XI creó la Diócesis de Linares, lo causo gran regocijo en el mundo cristiano de la zona. El 25 de abril de 1926, el Obispo Miguel León Prado se dispuso a abandonar la ciudad de Talca, donde se encontraba desde 1913, para asumir, por disposición del Vaticano, el Obispado de Linares. La comunidad y la prensa le despidieron con pesar y elogios, mientras que en Linares se le dio una multitudinaria recepción que abarcó toda la calle Independencia, desde la Estación hasta la Plaza de Armas en un acto sin precedentes.



RADIOEMISORAS DE LINARES

En 1938 lanzó sus ondas la radioemisora CC 135 Radio Difusora Linares. Fueron sus fundadores José Elías Concha Zegers, junto al técnico Alfredo García. La sala de audiciones estaba en los altos del Hotel Royal.

El 9 de abril de 1947 inició sus transmisiones Radio Linares, que fue dirigida por jefes de la Escuela de Artillería. Su potencia era de onda corta.

En diciembre de 1947 Jorge Abasolo Aldea recibió autorización del gobierno para lanzar al aire la señal CC 152, Radiodifusora Linares.

Radio Soberanía se fundó el 28 de febrero de 1949. Fue la primera emisora en hacer transmisiones en vivo desde la Plaza de Armas.





JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia