Opinión 14-03-2017

Hechos de nuestra historia linarense -Que fortalecen nuestra identidad

Incendio de proporciones en pleno centro. Ocurrió el 28 de diciembre de 1961, en la calle Independencia esquina Curapalihue; destruyó gran parte de la imprenta “La Provincia”, el local de una firma importadora de maquinaria agrícola y otros negocios cercanos, entre los cuales estaba la librería de Humberto Riquelme Briones. En la misma calle Curapalihue, estaban los estudios de Radio Soberanía.

Este lugar, durante un largo periodo, se transformó en un sitio vacío. Es así que durante los dos meses (septiembre- noviembre de 1966) que estuvo de Alcalde subrogante, el 1er. Regidor Williams Rebolledo Vera, en razón de haber viajado a Alemania el titular Juan Salman Sajuria, el Sr. Rebolledo hizo activas gestiones para hacer desaparecer el sitio que afeaba el centro de la ciudad.

Desde el local de la importadora de maquinaria agrícola, donde se vendía gas, los balones saltaban por los aires, producto del calor existente en el lugar del incendio. Del mismo modo, D. Humberto Riquelme, desde su librería, lanzaba libros y artículos varios hacia la calle, intentando salvar algunos de sus insumos. No ocurrió como se pensaba, porque cada cual se hacía de alguna de las especies que se lanzaban.

Gran tornado en Linares. La historia registra que el 27 de junio de 1962, a las 10:45 hrs., se produce en Linares un fuerte tornado que deteriora parte de la techumbre de unas 25 casas del lado noroeste de la ciudad; entre los edificios afectados están el Hospital nuevo, el Instituto Politécnico y la Población Malaquías Concha. El Hospital fue el más afectado, pues casi la totalidad de las planchas de zinc del techo volaron a gran distancia.

Demolición de un edificio. El 27 de mayo de 1964 se avisó que el 5 de junio se abrirán propuestas para la construcción de un nuevo edificio para el Seguro Social en Independencia 667 y 675, sobre los cimientos del edificio que perteneció al poderoso agricultor César Rozas Urrutia.

Este antiguo edificio fue el 1er. edificio de tres pisos que existió en Linares y el primero con amplios salones de recepción, muros de concreto armado, puertas y ventanas de encino, dormitorios asoleados y dependencias especiales para la servidumbre. Era una obra arquitectónica bien concebida y destinada a mantenerse y conservarse como una reliquia o un recuerdo del pasado esplendor de nuestra ciudad.

Presidente Frei Montalva inaugura edificio del Seguro Social. De paso para Concepción el 26 de abril de 1966, el Presidente de la República D. Eduardo Frei Montalva y comitiva se detuvieron en Linares para asistir a la inauguración del nuevo edificio del Seguro Social construido en Independencia, en el mismo sitio en que el año 1913 levantó su señorial mansión César Rozas Urrutia. La ceremonia se efectuó a las 11:00 hrs., y contó con la asistencia de autoridades y jefes superiores del Seguro Social.

Traslado de Correos. El 29 de junio de 1966 fue trasladado el Correo, desde el edificio de la Intendencia (Gobernación actual), al nuevo local (iniciado durante el gobierno de González Videla y terminado en la administración del Presidente Frei Montalva); construido por iniciativa del ex-Director Luis Campos Valenzuela. La inauguración se efectuó el 21 de agosto de 1966. La plancha de bronce que recuerda el hecho, tiene un error; que no se ha corregido, señala la crónica de la época.

El ex Director de Correos y Telégrafos, Luis Campos, en carta dirigida a “El Heraldo”, rectificó el error en que incurrió D. Carlos Sepúlveda, al decir que Ibáñez y Badilla habían planeado la construcción del edificio de Correos, cuando la verdad es que fue durante el Gobierno de González Videla; por iniciativa del propio Campos.

Al observar la plancha de bronce en el lugar, muro del sector oriente de la entrada principal, se puede ver que todavía no se ha rectificado, como correspondería.

Plaza de Armas de Linares. Hasta 1915, la plaza estuvo formada de árboles muy grandes, que invitaban a la siesta bajo su sombra, sobre todo en los meses de más calor (enero y febrero). Al iniciarse el otoño, la Alcaldía decretó la transformación de este paseo y, por ende, la tala de los preciosos olmos que rodeaban los costados norte, oriente y poniente, ya que en la avenida sur existían aromos de Australia, plantados en 1906 por Sandalio J. Herrera. No obstante el revuelo que se produjo entre los habitantes, los ediles salieron con la suya y fueron derribados los magníficos olmos que conocieron las generaciones de principios de siglo.

Luz eléctrica en Linares. El servicio de alumbrado eléctrico data del año 1910. Antes se había intentado hacerlo, pero nunca se llegó a un resultado positivo, tanto que una Compañía que se había ofrecido para instalarlo prefirió pagar una fuerte indemnización, antes de proseguir las labores iniciadas. Con este dinero, el ex-Alcalde Sandalio J. Herrera, de grata memoria, hizo embaldosar la avenida sur de la Plaza de Armas, donde siempre se ha concentrado el paseo de la hora de la retreta.

Líster Rossel de Linares. En los salones del Consejo Local de Deportes de Linares, Carlos Aburman junto al Presidente de la Asociación de Fútbol local, Emilio Fuente, citaron a las directivas de los clubes de fútbol "Arturo Prat", "Español" y "Olimpia" para estudiar y concretar la fusión de estas tres instituciones y así formar un Club Profesional para competir en la Segunda División del fútbol chileno. Aquella reunión fue el día 19 de noviembre de 1955.

Se dieron varios nombres para bautizar al club: "Unión Linares", "Provincial Linares", "Linares Unido", "General Ibáñez". Al final, Luis Pereira, representante del Arturo Prat, propuso Lister Rossel, nombre de un médico pediatra linarense, deportista, delegado del fútbol amateur en la ANFA y la Federación de Fútbol de Chile.

Desde aquellos años, la mejor ubicación del equipo de Linares, en la tabla de posiciones, fue un segundo lugar; detrás de O’Higgins (de Rancagua), con 53 puntos y campeón de 1964. Líster Rossel, ocupó la segunda ubicación, con 49 puntos, en un torneo que se jugó en tres rondas y con un sistema de todos contra todos.

Academia y Revista HORIZONTES. Los estudiantes del 5° año del Liceo de Hombres de Linares iniciaron en 1912 un movimiento literario que tuvo resonancia provincial. El 9 de junio se fundó la Academia Literaria Baldomero Frías; que llamaron así, en reconocimiento del primer rector del Liceo.

Un año más tarde, estando ya en 6° año, fundaron la Revista HORIZONTES, publicando 12 ediciones -en la imprenta de “La Democracia”, en Manuel Rodríguez esquina Maipú, a una cuadra al norte del Liceo (donde hoy se construye el edificio de la Policía de Investigaciones).

El primer ejemplar apareció el domingo 20 de julio de 1913, con una edición de 500 ejemplares de 12 páginas cada uno. Hubo un segundo periodo, a fines de 1938, intentando su reaparición; de la cual se publicaron sólo 2 ediciones de 4 páginas.

Los grandes hombres y sus obras, al igual que algunos hechos ocurridos en la ciudad, no debieran quedar olvidados y lejanos en la historia. Ellos nos han fortalecido y se experimenta un orgullo al sabernos coterráneos de dignas personalidades, para grandeza y gloria del suelo natal. Así se fortalece nuestra identidad ciudadana.

FOTO: Placa recordatoria de la inauguración del edificio de Correos.



Manuel Quevedo Méndez