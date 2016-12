Crónica 31-12-2016

Hechos que hicieron Noticia el 2016

CAMPUS LINARES DE UNIVERSIDAD DE TALCA

Un gimnasio con graderías retráctiles automáticas, aros de básquetbol con ajuste por control remoto, edificios climatizados y sistemas de iluminación con sensores de movimiento, son sólo algunas de las características que destacan al nuevo Campus Linares de la Universidad de Talca, edificio habilitado este 2016.

Estas modernas dependencias de la UTALCA están ubicadas en calle María Auxiliadora N°380 —en la zona oriente de la comuna—, cuya construcción se inició en diciembre de 2014 gracias a recursos públicos aportados por el Gobierno Regional.

Al respecto el rector de la Utalca, Álvaro Rojas, dijo que es una muy buena noticia la recepción de las obras del Campus Linares, con lo que estamos llegando al término de un camino, el de la construcción del recinto universitario que simboliza el fortalecimiento de la presencia de la Universidad de Talca en la vecina provincia.



“Este proceso es coincidente con el compromiso asumido por nuestra Casa de Estudios, como corresponde a una universidad del Estado, de apoyar fuerte y decididamente a la provincia de Linares y al Maule Sur para superar los desafíos del presente y avanzar, hacia su desarrollo, con las mejores opciones de una educación superior de calidad”, acotó.

La suma de voluntades de autoridades locales y regionales, junto a parlamentarios, lograron la materialización de este anhelado proyecto.

EN ABRIL FALLECIO EL ENTRENADOR TUCAPEL BUSTAMANTE



Numerosas personas acompañaron el funeral del entrenador de Lister Rossel, hoy Deportes Linares, Tucapel Bustamente Lastra. Para los linarenses fue simplemente “Don Tuca”.

Ex futbolistas y linarenses que valoraron su entrañable amor a los colores albirrojos, lo despidieron luego de una misa oficiada en la Iglesia Catedral de esta ciudad.

Una de sus hijas, a nombre de la familia, hizo una semblanza de lo que fue su vida, llena de anécdotas, oficios y pasión por el deporte. Desde su cariño por el básquetbol y el fútbol, sus alegres caminatas por la precordillera, sus paseos en bicicleta, su actividad como taxista en la plaza, su respeto por los amigos de siempre hasta su predilección por los tangos.

Tucapel Bustamante Lastra fue sepultado en el cementerio Parque Las Rosas de esta ciudad, en medio de aplausos y del característico grito del “Elei” que ha identificado a los albirrojos. Sin duda, se ha ido un grande del fútbol y que hizo historia en Linares.

En los días siguientes, el Concejo Municipal acordó que el Estadio de Linares llevara su nombre.

RETRASO EN HOSPITAL DE LINARES

Tras varios anuncios fallidos acerca de la construcción del nuevo hospital de Linares, finalmente en diciembre de este año, el director del Servicio de Salud del Maule, Rodrigo Alarcón, confirmó que se llamará a una nueva licitación para el proyecto de construcción del nuevo Hospital de Linares.

Sostuvo que el 28 de noviembre apareció una evaluación de la Contraloría que consideraba un par de observaciones que eran “insalvables”, algunas de las cuales tienen que ver con documentación que se presentó en forma inadecuada por parte de la empresa que tenía la primera opción para el diseño y construcción.

Ante este escenario, y como los otros oferentes tenían dificultades similares, se declarará desierto el anterior llamado, ante lo cual se llamará en los próximos días a un nuevo proceso de licitación.

“Los fondos están disponibles, son de un convenio entre el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional y el Servicio de Salud, por lo tanto, no hay riesgos de que los dineros no estén para la licitación. De hecho, legalmente la licitación se puede hacer una vez que los fondos están comprometidos, y que una licitación falle no compromete los fondos. Tenemos un plazo de 90 días para que los oferentes hagan sus ofertas en este nuevo llamado a licitación. Luego entramos a un nuevo proceso de evaluación y esperamos a principios de abril estar de nuevo en la Contraloría para que se haga la evaluación, y posteriormente tendríamos un adjudicatario válido”, explicó Alarcón.

El director del Servicio de Salud del Maule, recordó que en el anterior proceso hubo 6 oferentes, los que cumplían con los requisitos económicos, dentro del presupuesto planteado, pero ninguno presentó todos los documentos, y eso al final fue la razón de que no se pudiera adjudicar el proyecto del Hospital de Linares”.

Alarcón reconoció el evidente retraso que tendrá el proyecto, lo que también ha generado diversas reacciones en esta provincia.

FALLECE EX DELEGADA DE SERVIU, CARMEN AYALA

En el mes de noviembre de este año y tras soportar una larga y compleja enfermedad, dejó de existir Carmen Ayala Muñoz, ex Delegada Provincial de Serviu Linares.



Durante los 8 años en que ejerció este cargo, destacó por su amabilidad, sencillez y alto grado de compromiso social.



Bajo su gestión se construyeron numerosos conjuntos habitacionales, proyectos de pavimentación y de equipamiento comunitario en la provincia de Linares, y también fue la impulsora de la primera población del Adulto Mayor que se construyó en Las Pataguas con avenida Esfuerzo, en esta ciudad, y que hoy lleva el nombre del también recordado dirigente de los adultos mayores, Mario Monasterio.



De profesión Asistente Social, Carmen Ayala fue una disciplinada militante de la Democracia Cristiana. La profesional fue concejala por Villa Alegre, y en la comuna de Parral fue Directora de Desarrollo Comunitario y Directora del Departamento de Salud de la Municipalidad, destacándose siempre por su altruista labor en bien de la comunidad.



Su vida siempre estuvo ligada a esta zona y particularmente a la comuna de Parral, ya que con su familia vivió en el sector Talquita y luego en calle San Diego, para trasladarse luego a la comuna de Retiro.

Una de sus últimas actividades públicas la cumplió como candidata a Consejera Regional, y aunque no tuvo suerte, siempre siguió vinculada a las actividades comunitarias.



Su deceso provocó un profundo pesar en la comunidad local.



SE PONE EN MARCHA SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD EN LINARES



En el segundo semestre de este año, La Dirección Comunal de Salud tomó posesión del nuevo Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, SAR, ubicado a un costado del Consultorio San Juan de Dios, que entregará atención médica en un horario que complementa el funcionamiento de los CESFAM, entre 17:00 y 08:00 horas.



Este recinto asistencial brindará una atendiendo a la población con un serie de nuevos instrumentos de última tecnología entre los que destaca equipos de rayos osteopulmonar, kit de laboratorio básico y acceso a telemedicina.



Este nuevo SAPU de Alta Resolución entregará prestaciones de urgencia en consultas médicas para todo grupo etario, procedimientos diagnósticos terapéuticos de patologías de baja complejidad, toma de muestra de alcoholemia, entre otros servicios, permitiendo así descongestionar el Servicio de Emergencia Hospitalaria.



ALCALDE ROLANDO RENTERIA RENUNCIA A PARTIR DEL 18 DE NOVIEMBRE



La primera sesión de Concejo Municipal luego de las elecciones, reunió a sus actuales integrantes, algunos vencedores y otros derrotados en los comicios realizados en Linares.

En la oportunidad, el Alcalde Rolando Rentería presentó su carta renuncia al cargo, con fecha 18 de noviembre. Tiene la intención de postular a diputado por el Maule Sur.

Rentería indicó que “reflexioné junto a mi círculo cercano sobre esta determinación y se tiene que hacer de esta manera, porque existe la posibilidad cierta de asumir una candidatura a diputado por la UDI en el Maule Sur. Presenté la carta como corresponde ante el Concejo Municipal, haciéndose efectiva el 18 de noviembre. Creo que con esto, se cumple un muy buen ciclo de gestión para mejorar la vida de los linarenses y espero hacer mi mejor contribución de llegar a ser parlamentario por la zona”.

Agregó que “ahora son las 11 comunas del Maule Sur las que hay que recorrer para representarlas el día de mañana, pero en este sentido conozco perfectamente cada una de ellas. Recuerden que trabajé con el senador Hernán Larraín como su jefe de gabinete… y durante la gestión como Alcalde, fuimos en apoyo de Cauquenes y otras comunas cuando se vieron afectadas por el terremoto del 2010. Mantenemos lazos con ellos y creo que sería un gran desafío asumir esa representación.”



MARIO MEZA ASUME COMO NUEVO ALCALDE DE LINARES

El 6 de diciembre, en el Teatro Municipal, se realizó la ceremonia en la que el abogado Mario Meza Vásquez, de 36 años, (RN) asumió como Alcalde de Linares, junto al nuevo Concejo Municipal integrado por Luis Concha (DC), Myriam Alarcón (PPD), Paula Rodríguez (UDI), Francisco Durán (RN), Favio Vargas (Indp RN), Michael Concha (PS), Jesús Rojas (DC) y Eduardo Ibáñez (Indp PR).

Tras la lectura del decreto y la toma de juramento por parte de la Secretaria Municipal, Carmen Alicia Avaria, simbólicamente el alcalde Mario Meza abrió la primera sesión extraordinaria, fijando las reuniones de Concejo para el día martes.

En la oportunidad, el alcalde hizo entrega de un reconocimiento al alcalde saliente Rolando Rentería, como también a los anteriores concejales Fresia Yáñez, Jorge Díaz, Jorge Cuevas y Osvaldo Rojas, valorando el aporte que realizaron mientras fueron autoridades comunales.

En su primera intervención ante el Teatro repleto de público que presenció la ceremonia, el alcalde Mario Meza, fue categórico al hacer un llamado a todos los linarenses a sumar voluntades para seguir apostando al progreso de la comuna. “Tenemos que hacer esfuerzos para disminuir la congestión vial en nuestra ciudad, tener más y mejores espacios públicos, ordenar y planificar el desarrollo territorial de la ciudad. Hago un llamado a las organizaciones sociales, vecinales, empresariales y políticas a fortalecer nuestra voluntad de trabajar por el desarrollo de la comuna, sin distinción”, afirmó.

“Nuestros vecinos nos piden un mejor comportamiento a los políticos, razón más que suficiente para estar a la altura. En este momento recuerdo las palabras de Jorge Alessandri, quien dijo que al servicio público se viene a servir y no a gozar de los privilegios propios del cargo”, enfatizó el nuevo alcalde.

En otro aspecto de su primer discurso como jefe comunal, señaló que “Linares requiere fortalecer su identidad. El corazón de la ciudad debe mostrar un rostro limpio, pujante, lleno de energía, fortaleciendo sus procesos productivos y la calidad de los servicios ciudadanos”.

Del mismo modo, mencionó la necesidad de contar con un aeródromo en condiciones “y un moderno trébol de acceso que sea el más lindo de nuestro país, y que transforme a Linares en la puerta de acceso al sur de Chile”.



LINARES LOGRO SEPTIMO TITULO NACIONAL EN VOLEIBOL



En diciembre de este año, una vez más los albirrojos dirigidos por Jaime Grimalt, tocaron el cielo luego de derrotar en un partido infartante a Thomas Morus. El camino al festejo partió cuesta arriba para los linarenses que cayeron en el primer set por 23-25. Un par de ajustes le valieron el repunte y dio vuelta el score con parciales de 25-19 y 25-22. La tarea, sin embargo, no estaba resuelta pues Thomas Morus se impuso en el cuarto por 25-17, lo que obligó a definir todo el tie breack.

En el set corto Linares mostró toda su categoría y aprovechó una mínima ventaja para ganar la manga, el partido y el campeonato por 15-12.

Un campeonato que no fue fácil para Linares, por todos los inconvenientes que tuvieron que pasar, principalmente desde Federación. Pero, tal cual lo habíamos escrito en estas mismas páginas, el sexteto tenía el talento y sobre todo los jugadores que llegaron a reforzar al plantel, todos ellos seleccionados de sus respectivos países (dos venezolanos y un cubano).

La séptima Copa se vivió con más intensidad que nunca y se disfrutó en grande porque Linares, sigue siendo la capital del vóleibol a nivel nacional.