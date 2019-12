Deporte 31-12-2019

HECHOS QUE HICIERON NOTICIA EL AÑO 2019 (9) Deportes Linares fue campeón de Tercera División y logró el ascenso al profesionalismo

En el mes de octubre, más de 4 mil personas celebraron en el Tucapel Bustamante

No hubo triunfo, incluso la celebración comenzó faltando 6 minutos para el término del partido. Los oídos estaban puestos en lo que acontecía en la ciudad de Villarrica, en el partido entre Pilmahue y Deportes Concepción. Gracias a la igualdad registrada, los albirrojos ya eran campeones, incluso hasta perdiendo con Provincial Ovalle, faltando una fecha para cerrar el torneo.

Si analizamos lo que fue el duelo, no fue bueno. Por muchas situaciones, un elenco visitante que llegó a buscar el empate, porque les daba la oportunidad de una posible clasificación a la liguilla. Un cuadro que vino a golpear y perjudicar el espectáculo. Pero, muchas veces la obtención de un título es producto de una campaña de todo el año y eso fue lo que sucedió con este grupo de jóvenes que nos dieron la alegría a pesar de no haber ganado el último partido en casa.

Una celebración que fue anticipada, porque al terminar el partido que se estaba jugando en Villarrica, entre Pilmahue y Deportes Concepción con igualdad a dos en el marcador, Deportes Linares se coronaba campeón. Por eso muchos hinchas que estaban en el Tucapel Bustamante, se pusieron de pie y gritaron a los vientos que Linares era campeón, faltando cerca de 6 minutos para el término del compromiso.

Cosa curiosa, todos se abrazaron antes del pitazo final, porque ya sabían que Deportes Linares era campeón y regresaba al fútbol profesional tras la igualdad sin goles ante Provincial Ovalle.

Los festejos se prolongaron con un show por parte del municipio en la plaza de Armas, y con la llegada de los jugadores que saludaron desde el balcón del edificio consistorial.