Crónica 31-12-2019

HECHOS QUE HICIERON NOTICIA EL AÑO 2019 - Aprobada Ordenanza Municipal que permitirá plantar solamente árboles nativos en Linares

En sesión del Concejo Municipal, en el mes de marzo, fue aprobada la Ordenanza Municipal que establece que en la ciudad de Linares solamente se permitirá la plantación de árboles nativos, lo que tiene directa relación con la calidad de vida de los habitantes.

Al respecto, el concejal Eduardo Ibáñez, quien preside la Comisión Medio Ambiente del Concejo Municipal, y quien fue el autor de esta iniciativa, dijo que tras un año de gestiones que incluyeron entrega de diversos informes respaldados por profesionales, hubo una votación unánime para aprobar esta Ordenanza que calificó de “histórica, ya que es la primera comuna en Chile que ordena plantar en un 100 por ciento especies nativas”.

“Estoy agradecido del alcalde, de mis colegas municipales y jefes de servicios del municipio, ya que esta aprobación está directamente ligada a la forma cómo estamos enfrentando también el hecho de ser una de las comunas más contaminadas del país, al tiempo que nos permite enfrentar de manera más adecuada las consecuencias del cambio climático”, aseveró.

Ibáñez dijo que las empresas que desarrollen futuros proyectos urbanísticos en Linares, deben cumplir con esta normativa.

“Las especies que se plantarán serán mañíos, peumos, lleuques y arrayanes, entre otras. Ya no se volverán a plantar plátanos orientales y otras especies que no son árboles siempre verdes, son árboles alérgicos, y que no contribuyen a preservar el ecosistema”, subrayó.