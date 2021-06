Héctor Sandoval, presidente de Conapyme: Aquí hay solo dos caminos: crear un fondo de estabilización que sirva o eliminar el impuesto específico, pero ahora ya

Crónica 25-06-2021

El presidente de la Confederación Nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas de Chile (CONAPYME), Héctor Sandoval señaló que “ya llevamos 30 semanas de alzas ininterrumpidas en los precios prohibitivos de los combustibles y no vemos ninguna reacción de parte de las autoridades. Aquí hay solo dos caminos: crear un fondo de estabilización que sirva o eliminar el impuesto específico” advirtió.



Agregó que “si el sistema de amortización que existe no da resultados, ya es el minuto de pensar en otras alternativas. Eliminar el impuesto específico o hacer un sistema que permita efectivamente abaratar los costos de los combustibles”.



“Es cierto -precisó- que estamos expuestos a los vaivenes del mercado internacional, pero también es cierto que las autoridades deben tomar alguna decisión que ayude a contrarrestar esta situación que afecta el bolsillo de muchos chilenos y de las pymes. Porque no es solo el tema del impuesto específico, también tenemos las diferencias que se producen cuando suben los combustibles en el cobro del IVA que ya supera los cien pesos”.



Indicó que con el aumento del IVA “aumenta también la recaudación del Estado y el Estado podría pensar seriamente en ayudar a las Pymes que usan este combustible como un insumo importante para su funcionamiento diario”.



Valoró algunas propuestas presentadas por parlamentarios, pero enfatizó que “nos gustaría que las decisiones que se tomen sean debidamente conversadas con el Ejecutivo. No olvidemos que, en materia de impuestos, el Parlamento no tiene atribuciones legales para presentar iniciativas, solo el Ejecutivo puede hacerlo”.



“Hacemos un fuerte llamado al Parlamento, al Ejecutivo a ponerle atajo a estos precios prohibitivos que están teniendo los combustibles. Además, hay que agregar que en cada región hay alzas que son insostenibles. Los precios de Santiago no son los precios de Arica, tampoco son los precios de Punta Arenas, Maule, Aysén o del Biobío”, aseveró Sandoval, quien es además presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos.



“Llamamos a las autoridades de gobierno a ponerse serios y buscar el mejor camino que permita adquirir los combustibles, insumos del que no pueden desprenderse quienes trabajamos en áreas como los taxis colectivos, transporte escolar, el comercio y panaderías para distribuir su mercadería. Por lo tanto, Hay que tomar medidas urgentes, no podemos esperar reacciones más radicales para recién tomar una decisión”, puntualizó.