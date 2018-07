Nacional 24-07-2018

Heladas en la zona centro se mantendrán hasta el miércoles y Gobierno activa nuevamente Código Azul

Meteorología informó que las temperaturas entre las regiones de Valparaíso y Biobío podrían llegar hasta los -3°C y no se prevén probabilidad de precipitaciones.

El subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, entregó un balance esta mañana de lo ocurrido durante la madrugada en la Región Metropolitana, señalando que "quedamos satisfechos con el desempeño de la jornada de ayer" y que han sido "cuatro mil las atenciones que hemos hecho durante estos tres códigos azules". Además, manifestó que este último "ocurrió de manera normal sin ningún contratiempo, tuvimos una cobertura de cerca del 90% (...) tenemos habitualmente cerca de 900 camas para nuestros usuarios calle y cuando se activa el código azul se incrementa en 370". Asimismo, la autoridad explicó que "hoy día recibimos nuevamente los informes de Meteorología que mantiene las bajas de temperaturas para el día martes y miércoles lo que implica que activaremos el código azul nuevamente lo extenderemos hasta las 13:00 horas". En cuanto a las personas que no quieren trasladarse a los albergues, dijo que "lo que buscamos es poder llevar de manera oportuna alimento y abrigo". En esa línea, la seremi de Desarrollo Social, Katherine Rodríguez, sostuvo que "cuando no llueve cuesta mucho más que las personas vayan a los albergues, por eso, en esas instancias se hacen fundamentales las rutas sociales y a través del apoyo de la ciudadanía podemos llegar a muchas personas en la Región Metropolitana".