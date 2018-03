Política 24-03-2018

Heraldo Muñoz: "los jueces tendrán una visión mucho más apegada a la realidad histórica"

"Las resoluciones de la OEA no son vinculantes, son meras recomendaciones políticas y lo intreresante es que no hubo ninguna resolución antes del golpe militar de 1973 y ninguna después del restablecimiento de la democracia en 1990".

Con esta frase, el excanciller Heraldo Muñoz zanjó los argumentos bolivianos, que apelaban a resoluciones internacionales para sustentar la obligación chilena de negociar acceso soberano al mar por parte de Bolivia, enfatizó que hace casi 30 años "que no hay una resolución" de la Organización de Estados Americanos. "El contexto político en que se dieron las resoluciones hablan por sí mismos", dijo.

Tras los alegatos nacionales, el exjefe de la diplomacia chilena sostuvo que en el caso del "Abrazo de Charaña (1975) "quedó claro en la exposición de nuestro abogado que esa negociación falló por Bolivia, porque no estuvo dispuesto a mantener el ofrecimiento que se había hecho de intercambio de territorios. Y eso quedó muy claro en los documentos exhibidos".