Opinión 27-11-2019

Hermano

Nunca puse en la balanza tu cariño:

Entre nos pasó como una paloma

el tiempo, encogido y egoísta;

Tantos soles sin una bitácora

Muchas jugarretas sin tomarles el sentido.

Y ahora que ya no soy tu íntimo

Y otros ocupan el lugar de nuestros sueños:

Es extraño el hombre que ayer

Fue compañero de viaje

En un barco fantasma

Por los setecientos mares

Donde comerciamos las fantasías

De piratas y corsarios

Y viajamos a la luna

Antes que los gringos y gitanos.



Ahora ya nuestras alforjas no llevan

Las mismas polcas,

Los libros de las vitrinas

Están cargadas de polvo y nostalgias

La escuela vieja y su campana

La calle y sus rencillas

El antiguo barrio ha desaparecido

Junto a los pantalones cortos

Y las batallas.

Las niñas de luengas trenzas son

Rozagantes matronas con sus nietos

Y tu, hermano,

Sólo tus ojos de espejos turbios

Me indican que aún me quieres

Hasta el fin de los días

en que me he convertido

en el hombre anciano de la casa

Que ridículamente cae en el pasillo

de la infancia que se ha ido.





(POESÍA DE JOSECULMEN)