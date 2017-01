Nacional 11-01-2017

Hermano de Jorge González tras pelea en Cumbre del Rock: "Con él seguimos teniendo la misma relación de siempre"

La riña que el sábado pasado enfrentó a familiares de Jorge González con el manager del músico, Alfonso Carbone, no alteró la relación que mantiene el cantante con su círculo íntimo, según contó uno de los involucrados a Emol. "Con Jorge seguimos teniendo la misma relación de siempre, somos familia", dijo Marco González, hermano del ex líder de Los Prisioneros.

La pelea, que terminó en golpes, se produjo al finalizar el concierto de despedida del cantautor en el marco de la Cumbre del Rock Chileno. Marco González descartó referirse en detalle a los motivos de la discusión. "Es un conflicto privado, entre personas adultas, y así lo manejo. Yo no llamé a los medios para contar algo", dijo el sanmiguelino. No obstante, apuntó que no estuvo de acuerdo con la transmisión del concierto a través del sitio web de Mega. Asimismo, señaló que tampoco le pareció apropiado que los hijos de Jorge, Leonardo y Antonino, subieran al escenario al final del espectáculo. "Enterarnos que megavision iba a transmitir por streaming el show y después que pasara eso (que sus sobrinos subieran al escenario) no me pareció, y se lo hice ver a Alfonso", sostuvo. Por otra parte, el hermano del intérprete aclaró que el incidente no se produjo porque él quisiera más notoriedad pública, al contrario. "Solamente puedo decir que me parece raro que se haya filtrado y que sea tan subjetiva la información, porque dicen que me molesté porque no tuvimos protagonismo, y no es así. Qué voy a querer tener protagonismo yo", indicó. Pese a que se ha especulado la renuncia de Carbone a su labor como manager, el productor musical confirmó a Emol que no ha tomado dicha decisión, pero sí lo está evaluando.