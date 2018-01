Nacional 14-01-2018

Hermano de Rodrigo Cabezón: La justicia militar ha tenido una excesiva prisa por cerrar el caso

La Corte Marcial decidió cerrar la investigación, sin procesados, por el accidente aéreo que causó la muerte de 21 personas en Juan Fernández.

El hermano del camarógrafo de TVN remarcó que "esto no puede quedar en el aire, eso es un muy mal precedente".

La familia de Rodrigo Cabezón, el camarógrafo de TVN que falleció en la tragedia aérea ocurrida en 2011 en Juan Fernández, criticó la decisión de la corte marcial de cerrar la investigación sin procesados.

Su hermano, Jorge Cabezón, comentó a El Diario de Cooperativa que "estas omisiones o estas acciones de estos oficiales culminaron con la muerte de 21 personas. Esto no puede quedar en el aire, eso es un muy mal precedente".

"Yo creo que aquí faltan muchas aristas por investigar todavía y, por eso, me parece importante que se reabra el caso", manifestó Cabezón quien agregó que "si esta gente efectivamente no tiene nada que ver, no tendría nada que temer".

"Yo encuentro que, por parte de la justicia militar, ha habido una excesiva prisa por cerrar, por cerrar, por cerrar (el caso)", puntualizó.

Tras la decisión del presidente de la Corte Marcial, Hernán Crisosto, los querellantes anunciaron que apelarán y solicitarán nuevamente la reapertura del casos enfatizando que aún hay aristas por investigar.