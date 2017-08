Nacional 31-08-2017

Hermano de Viviana Haeger afirma que Anguita no participó de la búsqueda e intentó irse al norte con sus hijas

En la tercera jornada del juicio oral por el crimen ocurrido en 2010 en Puerto Varas declararon los cuatro hermanos de la contadora, quienes relataron la tensa relación de su familia con el acusado.



Al salir del tribunal, uno de ellos, Ricardo Haeger, aseveró que el esposo de su hermana e imputado por el crimen, Jaime Anguita, nunca colaboró con la búsqueda de la mujer en los más de 40 días que estuvo desaparecida, según Radio Cooperativa. "En medio de la búsqueda él tenía ganas de irse. Yo busqué los cuarenta y tantos días y a él no lo vi buscando nunca. Al darme cuenta que no me acompañaba a buscar, por supuesto que nos fuimos alejando", comentó. Haeger también dio a conocer que durante ese proceso, Anguita quiso irse al norte con sus dos hijas, lo que generó un altercado con su familia. En su declaración de este miércoles, los hermanos relataron a los jueces la tensa relación que tenía la familia Haeger con el esposo de Viviana, al punto que la madre del clan nunca quiso que su hija se casara con Anguita.