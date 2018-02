Política 25-02-2018

Hija de Adolfo Zaldívar dejó en manos de Progresismo con Progreso su continuidad tras el llamado a participar en el gobierno de Piñera

María José Zaldivar, fue llamada a participar del nuevo gobierno de Piñera. Sin embargo, la designación en la Subsecretaría de Previsión Social hija del fallecido senador DC y luego miembro del PRI, Adolfo Zaldívar-, se interpretó por distintas personas en redes sociales como un guiño de Chile Vamos al sector más conservador de la DC.



Transparentando la situación, según informó El Mercurio, Zaldívar envió un mensaje al grupo de WhatsApp del grupo escindido de la DC, Progresismo con Progreso. “Como ya sabrán hoy me he integrado al equipo del Presidente Piñera para trabajar en el enorme desafío de mejorar y perfeccionar el sistema previsional chileno”, escribió.



“Lo hago en mi calidad de independiente, ya que a pesar de mi cercanía histórica y familiar con la DC, por distintas razones nunca llegué a concretar mi militancia y hoy en día, como a muchos de ustedes les pasa, ya no me representa prácticamente en nada”, agregó.



Finalmente, la anunciada subsecretaria se puso a disposición del grupo: “Es importante dejar en manos de ustedes la decisión de si me mantengo o no dentro de este grupo de reflexión política en el que, a pesar de no ser un miembro activo, sí ha significado para mí un importante espacio de conocimiento, discusión y enriquecimiento personal (…) entiendo también que este grupo tiene una gran proyección política y puede ser que no convenga, ni a todos les guste la idea de que se le vincule con la nueva administración”.



El apoyo de Progresismo con Progreso no tardó en llegar. En primer lugar, la líder del grupo Mariana Aylwin manifestó: “Ella tiene completa libertad para tomar una decisión como ésta, cuenta con todo nuestro apoyo”.

“Éste no es un tema institucional, esto es un tema profesional técnico, sólo cabe alegrarse que ella esté ahí”, agregó la ex ministra de Educación e hija del ex presidente Patricio Aylwin.



Por otro lado, el ex ministro de Salud y también ex miembro de la DC, Pedro García, aseguró sobre la designación de María José Zaldívar: “Progresismo con Progreso no es un partido político y ella no es militante de ningún partido, es una profesional calificada y de mucho prestigio que es transversalmente reconocida en lo que ella se dedica. Desde ese punto de vista, ella está en libertad de hacer lo que quiera y ojalá le vaya bien”.