Política 24-02-2018

Hijo de Longueira que es reclutado para el Ministerio Desarrollo Social pagó deuda de su padre en el bullado caso SQM

El abogado de 34 años se había mantenido alejado de la política, sin embargo en el período en que su padre fue Ministro de Economía, trabajó en una minera.



El abogado de 34 años, que se encuentra de gira con el ministro designado en la Región de La Araucanía, se hizo presente el 27 de septiembre de 2013 en las oficinas de la empresa Copra con el fin de pagar una deuda contraída por el ex ministro de Economía. Era parte de una estructura que permitió el financiamiento irregular de su actividad política.



"Para mí es un honor que el ministro me haya considerado dentro de su equipo y ser parte de una de las carteras que el Presidente está impulsando en su gobierno".

Con estas palabras Juan Pablo Longueira Brinkmann, hijo mayor del ex ministro y ex senador de la UDI Pablo Longueira, agradeció la invitación hecha por el ministro designado de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, para formar parte de su equipo.



Según consigna Emol, el primogénito de Pablo Longueira "se había mantenido al margen del sector público" y ahora estaba entusiasmado con pertenecer al gobierno de Sebastián Piñera.



Un reportaje de Ciper Chile que llevaba por título: "Así operó la máquina que armó Longueira para financiar su actividad política", aportó datos sobre el rol que cumplió Juan Pablo Longueira en esa "máquina" de financiamiento.



La publicación da cuenta de la declaración que hizo Carmen “Coca” de Castro, una de las principales colaboradoras de Longueira, ante el Ministerio Público. El ex senador había recibido más de $1.300 millones de SQM y otras empresas. Y los pagos directos a candidatos de la UDI se hacían a través de un junior que por esos días recorría bancos con un maletín.



El reportaje revela además que los préstamos de la inmobiliaria Copra fueron pagados con platas de SQM.



De acuerdo a Ciper, Pablo Longueira recurrió en 2011 a la inmobiliaria Copra (de los amigos UDI de su progenitor): "A través de Luis Cordero pidió otros $25 millones. Ese préstamo se concretó con el pago de un cheque a nombre del ex senador el 15 de febrero de 2011 (...) El gerente general de Copra agregó que ese préstamo está prácticamente saldado. En efecto, el 27 de septiembre de 2013 el hijo mayor de Longueira, Juan Pablo, apareció en las oficinas de Copra con $23.192.385 en efectivo".



El dinero fue depositado ese mismo día en una cuenta corriente de Copra.



Cabe consignar que poco tiempo después Juan Pablo Longueira trabajó en Minera Esperanza de Antofagasta Minerals (marzo de 2012 a junio de 2013), mientras que su padre se desempeñaba como ministro de Economía (entre 2011 y abril de 2013).