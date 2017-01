Nacional 05-01-2017

Hijo de matrimonio Luchsinger Mackay por machi: "Hay pruebas suficientes para llevarla a juicio"

Jorge Luchsinger afirmó que "queremos buscar justicia y no venganza" por el crimen de sus padres.

El hijo del matrimonio Luchsinger Mackay, Jorge Luchsinger, se refirió a la situación de la machi Francisca Linconao, imputada por el crimen de sus padres, en medio del debate que se ha generado por su estado de salud, ya que se encuentra en huelga de hambre. "Quiero dejar claro que queremos buscar justicia y no venganza", afirmó Jorge Luchsinger, quien sostuvo que "creemos que las pruebas que hay son suficientes para llevarla a juicio", informa Soytemuco.cl. Luchsinger abordó el tema en medio de la conmemoración del cuarto aniversario de la muerte del matrimonio. Sostuvo que "la familia ha accedido a todas las solicitudes y permisos que ha pedido la machi Francisca anteriormente, desde la celebración del Año Nuevo mapuche hasta los permisos que ha tenido con justa razón para ir al hospital". "Pero eso no significa que se usen argumentos falaces para tratar de modificar las cautelares", aclaró. Amigos y familiares del fallecido matrimonio se reunieron esta mañana el cementerio municipal de Vilcún, donde están sus restos. El hijo explicó que "en esta oportunidad, a cuatro años, consideramos que era justo reunirnos por la gran cantidad de gente que nos ha apoyado, para retribuir esa solidaridad que nos manifiestan".