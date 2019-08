Opinión 29-08-2019

Hijos Ilustres de Linares

El 18 de octubre de 2015, en este medio escrito, hice una crónica que titulé “Linares y su memoria histórica, Hijos Ilustres y Ciudadanos Beneméritos de la ciudad”.

Iniciaba la nota con las siguientes palabras: “Hace algunos unos años (enero, 2009), destacamos un par de columnas a los Hijos Ilustres de Linares; que muchos de nosotros ignorábamos. Las columnas surgieron para saber algo más de quiénes fueron las personas que en su tiempo, el municipio les otorgó el reconocimiento como ciudadanos beneméritos y/o Hijos Ilustres; que habiendo realizado una serie de acciones y aportes para beneficio de la comunidad, merecían ser reconocidos”.

Y continuaba, “muchos linarenses ignoran que no existía un registro al respecto, salvo el de los últimos años. Lo recuerdo, porque conversando con un regidor de entonces, me indicó que los archivos que solicitaba “no existían”.

Y agregó, como sentencia definitiva: “¡tu búsqueda es infructuosa, los documentos no están!. A lo más, podrás corroborar los nombres de algunos, en conversaciones, pero sin fechas”.

Seguía siendo escéptico, al respecto; cuando surgió la pregunta de rigor: ¿Cómo es que no existe un archivo, en el municipio, de una situación tan importante cual es reconocer a un ciudadano como Hijo Ilustre o ciudadano benemérito de la ciudad? Si el mismo decreto señala, al final, algo así como: anótese, comuníquese, publíquese y regístrese.

Debe haber registro, había que acercarse al municipio y ver qué encontrábamos. Es lo que hice y recibo una lista de nombres que la Sra. Carmen Alicia Avaria, Secretaria Municipal, gentilmente me entregó.

Luego, con el registro en mano, había que recurrir a la memoria histórica que está escrita en Diario “El Heraldo”, (fundado el 29 de agosto del año 1937). Igual estaría incompleto, si es que los reconocimientos, fueron otorgados antes de la fundación del diario.

Pero ya había encontrado algo, en esta búsqueda. Entonces, para revisar los archivos del diario, había que hacer el contacto y ocuparse largas horas hojeando cada diario. Así van surgiendo nombres, fechas, decretos, ceremonias, entrevistas, anécdotas y un sinnúmero de hechos curiosos.

Cabe agradecer al propietario del medio escrito, D. Yamil Najle Alée, por las facilidades que me otorgó para esta investigación que duró algunos años. Desde el mes de enero de 2009, más o menos, tal vez unos meses antes de fines de noviembre del año anterior.

Reconozco que era un desconocedor del tema de los Hijos Ilustres de Linares. Incluso, sigo desconociendo algunos datos de estas personalidades. Sin embargo, lo que hemos encontrado de cada de ellos, nos ha permitido conocerlos y contar con una base de datos, para un libro que mañana saldrá a la luz pública.

Esos archivos sirvieron para la edición de este libro y la memoria histórica de Linares, con el sincero agradecimiento a diario El Heraldo, por la oportunidad de documentarnos y comprobar el momento en el cual cada Hijo Ilustre de la ciudad fue reconocido como tal por quienes lideraban los destinos de la comuna.

Una pequeña reseña de los ciudadanos reconocidos como Hijos Ilustres, no es otra cosa que unas cuantas líneas rescatadas de un archivo periodístico, haciendo imperecedero su recuerdo, para conocimiento de nuestras raíces y sus protagonistas.

De este modo, hemos cumplido con el documento que permitirá conocer algo más de nuestra historia comunal y a las personas distinguidas con el reconocimiento, dado que ser Hijo Ilustre es el más alto honor que confiere el Gobierno comunal, a quienes han destacado por sus servicios a la comunidad, en virtud de sus méritos, logros y trayectorias.

Con estas líneas, y la edición del libro Hijos Ilustres de Linares, saludamos el 82° aniversario de diario El Heraldo. ¡Enhorabuena y larga vida! para este medio escrito comunal.



Manuel Quevedo Méndez