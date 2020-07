Deporte 02-07-2020

Hinchas de Deportes Linares se reúnen por los pequeños albirrojos



La crisis por el coronavirus ha pagado fuerte en el bolsillo de miles de chilenos y linarenses que han quedado sin trabajo, es por esto que ha calado muy hondo en el corazón de los hinchas de Deportes Linares. Por ejemplo, la historia de Emilia y Mariano, dos pequeños de 4 años, que tienen que costear caros exámenes para detectar sus patologías.



Por ello, ambas mamás, hinchas de Deportes Linares, al igual que sus hijos, realizaron rifas para poder costear estos exámenes, y tuvieron todo el apoyo de la hinchada albirroja, Emilia y su madre Margot, ya pudieron juntar sus recursos para realizarle los exámenes por el movimiento involuntario en una pierna.



Por su parte Genoveva Zárate y su hijo Mariano, siguen con la tarea de reunir recursos para realizarle los exámenes a Mariano, que tiene una inflamación del conducto urinario y riñón izquierdo, detectado a los 3 meses de vida. El se está́ tratando en Santiago, ya que en Linares no hay urólogo infantil. Es por esto que hacen un llamado a apoyarlos. Están realizando rifas, que tienen un valor de mil pesos y si quieren aportar, deben hacer el depósito a la Cuenta Rut, 16.538.796-1, a nombre de Genoveva Zárate.



Y han sido los mismos hinchas de Deportes Linares y los jugadores, los que han apoyado en esta cruzada. El jugador del “Depo” Lucas Mondaca donó su ropa de salida, y Julio Castro, actual jugador de San Felipe, su camiseta 2019.



“Hice una rifa para sortear la ropa de salida con la idea de ir en ayuda directa de Mariano; es importante ayudar a los más pequeños, más si nos acompañaron y apoyaron durante toda la campaña 2019. Mariano es un hincha de Deportes Linares y la idea es que todos apoyemos en esta causa”, indicó Lucas Mondaca, jugador de Deportes Linares.

Otro de los que se unió a la causa fue Julio Castro, ex jugador de Deportes Linares, quien llegó a Linares a hacerle la entrega a Mariano de su camiseta 2019: “para mí siempre será un orgullo volver a Linares, una ciudad que me dio mucho, mi familia está muy agradecida igual de quienes nos ayudaron y por eso quise retribuirle un poco eso a la ciudad e intenté aportar con un granito de arena, porque los niños tan pequeños no deberían pasar por momentos difíciles”.

Aún pueden aportar en la rifa de Marianito y su mamá Genoveva Zarate, quienes están muy agradecidos de la hinchada albirroja: “quiero agradecer a toda la hinchada albirroja por todo el apoyo, por comprar números de rifa, también quiero agradecer a los jugadores de Deportes Linares por los videos, a Lucas Mondaca y Julio Castro por rifar indumentaria al profe Luis Pérez Franco y a los medios de comunicación por todo el apoyo que nos han brindado, además una mención especial a Matilde Carrasco y Cristian Verdejo por su gran apoyo en esta rifa y muchas gracias a todos por apoyarnos en esta difícil situación y a mi familia”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo