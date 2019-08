Opinión 17-08-2019

Hipocresía histórica

El año 1492 los Reyes Católicos de España anexaron al despotismo monárquico; territorios centro y suramericano.

La conquista de las nuevas tierras, aportadas por Colón y otros aventureros; quedó en manos de militares y sacerdotes de la Iglesia Católica, al servicio de la Monarquía.

A los conquistadores jamás les interesó; que los pueblos indígenas, como nuestro valeroso pueblo Mapuche; tuvieran una rica cultura desarrollada en milenios de vida en simbiosis con la naturaleza: Cosmogonía superior a la de las conquistadores, tintorerías, textiles y una avanzada agricultura, que hasta nuestros días; es base de nuestra agricultura campesina.

Los conquistadores venían sin familia, sin mujeres: así desde el comienzo; los abusos sexuales tuvieron la justificación de satisfacer las necesidades biológicas de los invasores: doncellas de unos 12 años de edad, eran arrancadas a sus familias, para convertirse en sirvientas y concubinas. El vocablo (china) acepción de cariño y respeto en la familia mapuche, se convirtió en un despectivo (sirvienta).

Los soldados españoles, la mayor parte de ellos analfabetos, reclutados en las cárceles; llevaron adelante la guerra de sometimiento, tortura y exterminio, de los indígenas considerados sin alma, por la Iglesia Católica. Más, los verdaderos conquistadores eficientes, muchos de ellos ilustrados; fueron los sacerdotes. Su arma de largo alcance fue la ideología religiosa, impuesta por abusos, crímenes y coerción.

Este Dios infalible inventado por monarcas y emperadores, ha estado al servicio de los poderosos. En nuestros días, los gobernantes que la oligarquía entroniza en los puestos de poder político, sin excepción, incluidos dictadores criminales; son fervorosos devotos de Dios y la Virgen y en una parodia del absurdo, comulgan en pomposos tedeums y misas dominicales.

Me extraña que ahora se esté procesando a sacerdotes por abusos sexuales y no por siglos de abusos mayores de sangre y de conciencia.

Al cura Hasbún y a Karadima, formador de sacerdotes y Obispos, los procesaron por abusos sexuales, no por recibir por valija diplomática, las armas proporcionadas por la CIA, para que un comando de Patria y Libertad, asesinara al comandante en Jefe del Ejército René Schneider, por ser constitucionalista.

A los sacerdotes les correspondió someter la mente de los indígenas y posteriormente la de los mestizos y criollos, hasta convertirlos en vasallos dóciles y obsecuentes al Dios hebreo de la guerra, el saqueo y el genocidio, avalados por historiadores pagados y sutiles, salvo honrosas excepciones.

Desde la más remota antigüedad, el hombre ha vivido inventándose una miríada dioses mitológicos, que los autoricen a cometer sus fechorías.

Jamás he visto a un rey, a un obispo, o a un sacerdote reptando sobre el vientre como culebra ante imágenes y santuarios, como lo hacen millares de nuestros desdichados compatriotas, idiotizados en su ignorancia y buena fe.

Que los teólogos dejen de repetir como adiestrados papagayos, lo aprendido en la cátedra de universidades mercantiles.

El verdadero conocimiento vibra en las conciencias desarrolladas, de ciudadanos honrados y honestos.

Ese dios de invasiones, saqueos y genocidios, NO es Dios.