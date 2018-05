Opinión 29-05-2018

Historia de Linares

En días recientes, el Profesor González Colville ha entregado a la luz pública, un estudio histórico de trascendencia para el patrimonio cultural de los linarenses: es la Historia de nuestra tierra y su ciudad.

Este gran trabajo intelectual de nuestro reconocido historiador, corona una larga y laboriosa obra extendida valerosamente por muchos años, contenida en una gran cantidad de importantes publicaciones que elevan a su prestigioso autor a una categoría superior del pensamiento y de las letras en nuestra Provincia de Linares y, también, dentro del país.

Unidos por una sólida amistad de muchos años, es grato a mi espíritu el poder entregar un testimonio de admiración respecto del valor del trabajo del Profesor González, de su vocación, laboriosidad y lealtad con el patrimonio cultural de nuestra “Patria Chica” – la Provincia de Linares – y, en el caso de su último trabajo que recién nos presenta, acerca del enorme valor que tal producción literaria envuelve para nuestra sociedad linarense.

El oficio de todo historiador es de suyo arduo, complejo, exigente de una paciencia a toda prueba, solitario y generalmente incomprendido por una cierta mayoría que suele no prestar ninguna atención especial por los estudios del pasado, aunque se trate del pasado propio. Entre nosotros es más fácil oír frases como “no me vengan con historias” o “fulano o sutano quedó para la historia”, que no otras más verdaderas y significativas como aquella que enseña que no “existe futuro donde antes no ha habido historia”.

Si es siempre difícil, en todas partes, el duro oficio del historiador, esta dificultad se multiplica varias veces cuando la tarea, además, debe realizarse en o desde nuestras Provincias. Faltan los medios y apoyos; las investigaciones deben hacerse en Archivos documentales reunidos todos en Santiago y rara vez en la Provincia; es difícil obtener remuneraciones razonables para el escritor, por lo que se hace siempre necesario, aún para sobrevivir con la mayor austeridad, el desempeñar trabajos paralelos, debiendo dedicar las “horas cansadas” del día no al reposo sino al ejercicio de la vocación del buen escritor o cronista. La vida de los escritores e intelectuales de valor se transforma generalmente entre nosotros en vidas generosamente heroicas. Solitarios, empobrecidos o de existencias muy sobrias, guiados sus espíritus por un fuerte sentimiento de amor a la Patria (la grande y la chica, en este caso Chile y Linares) y por la pasión de convencer a sus conciudadanos que la historia es la fuente que explica nuestro presente y determina las líneas centrales de nuestro futuro.

La razón anterior es la que explica, sin duda, el por qué en Chile y en todas sus Provincias (llenas de buena y noble historia todas ellas) existen tan pocas personas capaces de asumir esta clase de compromisos de vida tan importantes pero tan exigentes.

Durante dos o más siglos han existido en Linares muy pocos intelectuales que abrazaran este sacerdocio cultural. Pero juzgados con la distancia del tiempo, sus nombres son impresionantes: en la primera fila, don Juan Ignacio Molina, el abate; Francisco Encina, el gran historiador nacional del siglo XX; don Valentín Letelier, el maestro de educación; don Enrique Mac-Iver, el maestro de filosofía política que iluminó el camino en tiempos de grave crisis nacional. Vienen con ellos don Julio Chacón del Campo; el Obispo yerbabuenino Reynaldo Muñoz, célebre historiador eclesiástico; don Miguel Ferrada Ibáñez, Diputado y diplomático, autor de la primera Historia de Linares; don Alejandro Ferrada Alexander, autor del mejor libro sobre la Batalla de Yerbas Buenas; don Juan Mujica de la Fuente, quien sin ser linarense, escribió una excelente Historia de Linares en los años de 1940. La lista anterior no se agota. Otras personas han hecho también aportes valiosos que largo sería enumerar.

En esa galería de honor es preciso colocar el nombre y la obra del Profesor González Colville, quien con mucha justicia bien lo tiene merecido.

Los linarenses podrán disfrutar próximamente del conocimiento de nuestra historia social y política. Y todos – principalmente los más jóvenes – podrán sentirse orgullosos al saber cómo nació y se desarrolló en el tiempo nuestra sociedad y nuestra ciudad. Los mayores encontrarán en sus páginas una riquísima fuente de nostalgias y recuerdos; los de menor edad podrán saber las variadas lecciones que emanan de esa historia y se extienden hasta el presente.

Nada hay tan noble en el espíritu humano como el sentimiento de gratitud. Esta obra del Profesor González Colville obliga, si bien se piensa, a expresar nuestro sentimiento de gratitud grande y sincera, de una parte a todos nuestros antepasados que con su esfuerzo construyeron las bases de nuestro querido Linares; y, de otra, también, al mismo autor que con su admirable vocación entrega a nuestra ciudad un regalo cultural precioso.



(Luis Valentín Ferrada V.)