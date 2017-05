Opinión 09-05-2017

Historia del Himno a Linares Efraín de la Fuente González - Próspero Villar Bravo

Transcurría el año 1944, cuando Linares se aprestaba a celebrar su 150° aniversario, bajo la Alcaldía del distinguido ciudadano, Señor Alberto Camalez Candelón. Desde el municipio aparecen excelentes ideas -concretadas, durante ese mismo año- para que nuestra ciudad contara con su bandera, su escudo y su himno; que le identificara como tal.

El Himno a Linares, contribuye positivamente a elevar la identificación, la idiosincrasia de quiénes somos como ciudad, desde aquel lejano 1944. Hubo cuatro composiciones participantes, en el concurso para elegir el himno oficial de nuestra ciudad.

El jurado, integrado por la Sra. Alicia de Rebolledo, Sra. Marta de Sotomayor, Presbítero Raúl del Solar, Alcalde Alberto Camalez Candelón y Regidor Hugo Baeza Palacios, el día 3 de noviembre de 1944, daba a conocer su veredicto:

1er. lugar y ganador oficial: seudónimo “Schubert”; letra del funcionario de Carabineros de Chile, Oficial Efraín de la Fuente González y música del profesor Próspero Villar Bravo.

2do. lugar: seudónimo de “Almendro”; de Carlos Botto B. (de Valparaíso) 3er. lugar: seudónimo “Viena y Galaz”; letra del Capitán Guillermo Toledo y música del Director de la Banda de la Escuela de Artillería.

Si bien no fueron propiamente hijos de Linares (Don Próspero nació en Parral y Don Efraín, en Concepción), ambos fueron capaces -con absoluta certeza literaria-musical-, poner de relieve el extraordinario carisma de nuestra gente. Fueron esas letras musicalizadas, la mejor unión que se enlazaron a la bandera y el escudo, para identificarnos como ciudad.

Los autores del Himno a Linares: Autor de la letra, Efraín de la Fuente González, Hijo Ilustre de Linares (en forma póstuma, 2015), nació en Concepción, 8 de julio de 1909; falleció en Santiago, 3 de junio de 1992.

D. Efraín, poeta, escritor, ensayista y periodista, y ex oficial de Carabineros, de niño siente atracción por la creación literaria. Hizo sus primeras publicaciones en “El Peneca”, revista infantil editada por Zig-Zag. Siendo estudiante en Concepción, fundó la revista “Minerva”, donde escribía versos. Además, se hizo cargo de la sección de corrección del Diario “El Sur”, con apenas tenía 17 años.

Ingresó a la Escuela de Carabineros como Aspirante a Oficial (1932), impulsado por la vocación de su vida: servir al prójimo. Vivió en distintos lugares de Chile, producto de sus destinaciones como oficial de Carabineros: Ecuador y Estados Unidos.

En el servicio policial y cultivo de las letras, transcurrieron 22 años de trayectoria policial; en su mayoría- en la Dirección General de Carabineros. Esa dualidad fue muy provechosa, para la institución; dejando una huella de elevada calidad humana y literaria. Se recuerda su paso por el Orfeón de Carabineros, donde fue director.

Su destinación a la Revista de Carabineros, le permite seguir en la creación literaria. Allí escribió la letra del Himno a los Aspirantes a Oficiales de Carabineros.

Los antecedentes y referencias señaladas, me llevaron a solicitar -al Honorable Concejo Municipal de Linares- que era justo reconocer y homenajear al autor de la letra del Himno a Linares, queda perpetuado en la historia de esta comuna y por el estrecho vínculo de lo que significa para todos los linarenses. Lo que ocurrió el mes de diciembre de 2015, en ceremonia oficial realizada en el Teatro Municipal de Linares.

Autor de la música: Próspero Villar Bravo, Hijo Ilustre de Linares (1971), nació en Parral, 24 marzo 1900 y falleció en Linares, 5 febrero 1976. Hijo de don Próspero Villar Méndez y de doña Flor Irene Bravo Bravo.

Hizo sus estudios en el Liceo de Hombres de Linares; después de un curso Pedagógico, obteniendo su título de Profesor Primario, el año 1921. Ingresó como Profesor Inspector del Liceo de Hombres de Linares, el año 1928; jubilando como profesor de música en los Liceos de Hombres y de Niñas de Linares, el año 1961.

Sus estudios de músico los realizó en Parral, a la edad de 7 años, con el profesor David Briones Ortiz; después los hizo en Santiago, con la profesora Berta Kokisch. Su primera composición fue un tango, “Sueño Nupcial”, para seguir produciendo hasta la fecha (1971) un total de 80 composiciones musicales.

El año 1928 y 1929, obtuvo los primeros premios en el Concurso de la Casa Víctor, con sus obras “Ay, m’ijita” y con “Harina e’mey”, ambas cuecas. La primera -“Ay, m’ijita”- fue tan popular que incluso era tocada por los organilleros de la época.

El año 1933 obtuvo el primer premio con el Himno al Liceo de Concepción y el año 1944, también obtuvo un primer lugar con el Himno de Linares, con letra del Oficial de Carabineros Efraín de la Fuente González.

Autor de los Himnos del Liceo de Hombres, Liceo de Niñas y Liceo Nocturno de Linares, y del Rotary Club de nuestra ciudad. De los Himnos de Rotary de Nueva Imperial y de Rotary de Playa Ancha; y del Cuerpo de Oficiales en Retiro de Carabineros de Santiago.

Se dedicó -en forma especial- a la enseñanza del Canto individual. Siempre en actividad, el profesor Villar Bravo, realizaba cada fin de año, una presentación de sus alumnos; cuyo evento artístico era catalogado como uno de los mejores espectáculos musicales estudiantiles. Cada acontecimiento ciudadano, contaba con la presencia de estos alumnos; además, en ocasiones, la actuación del mismo maestro. (Bibliografía: Hemeroteca El Heraldo, 1944 y archivo del autor).







Manuel Quevedo Méndez