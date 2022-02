Crónica 18-02-2022

Histórica jornada de fiscalización a extranjeros realizó PDI en Linares



Es la de mayor número de ciudadanos controlados por la policía civil que se tenga conocimiento en el Maule Sur y llegó a las 109 personas de las cuales 64 ingresaron por pasos no autorizados a nuestro país siendo denunciados a las autoridades respectivas





Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (DEMIG) Linares detectó en el procedimiento a 64 personas que no registraban movimientos por pasos fronterizos, siendo denunciados a las autoridades administrativas.

El trabajo se llevó adelante bajo la coordinación de los detectives de Linares y Talca, en base a la georreferenciación y coordinación, lograron ubicar en pleno centro de Linares un inmueble que era utilizado como albergue para personas de nacionalidad extranjera que realizan labores agrícolas.

En total fueron fiscalizados 109 ciudadanos de nacionalidad boliviana, de los cuales los investigadores policiales lograron establecer que 64 de ellos no contaba con ningún tipo de identificación nacional, manifestando que ingresaron por pasos no habilitados por el norte del país, siendo informada esta situación al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, por infracción al Artículo 69 de la Ley de Migraciones, quedando sujetos a control de firma semanal mientras logren regularizar su situación.

Al respecto, el Sub prefecto Carlos fuentes Gajardo, Jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Linares, “se trató de una fiscalización sin precedentes en esta ciudad. Estamos hablando de un grupo numeroso de extranjeros que están ubicados en una casa en el sector céntrico de Linares y estimamos que un número no menor será denunciado ya que no se encontraban con sus respectivos documentos migratorios al día. Esto es una residencia la cual está habilitada por subcontratistas agrícolas, los que tienen a estos trabajadores extranjeros y son ofrecidos a las empresas que van requiriendo personal en la zona”.

Consultado sobre los detalles de quienes componen este grupo de ciudadanos extranjeros, el Sub Prefecto Fuentes indicó que “más del 99% de ellos son bolivianos, y dentro de las entrevistas que se están realizando, manifiestan haber ingresado por el norte del país en forma clandestina haciendo el quite a los controles migratorios. Con estos antecedentes expuestos, de forma inmediata se procede a la denuncia administrativa que va al Ministerio del Interior, específicamente al Servicio Nacional de Migraciones, a espera de la resolución del mismo. Ahora ellos quedan sujetos a firma, así que están ubicados y en rigor dentro del mismo control”.

Respecto del estado de salud en que fueron encontradas estas personas, se indicó que “se ve que hay una preocupación por parte de la gente que los mantiene acá. Hay un control sanitario interno de temperatura, alcohol. Están todos con sus mascarillas y distanciamientos. Podríamos decir que hay un buen control por esa parte”.

Este procedimiento policial, calificado como un precedente por el número de personas fiscalizadas en la comuna de Linares, obedece a un continuo plan de fiscalizaciones, orientadas a que los extranjeros que hayan ingresado de manera clandestina a nuestro país, regularicen su situación migratoria.