Deporte 02-02-2020

Histórico: Deportes Linares tendrá Rama de Atletismo

Comenzará a trabajar desde el 10 de febrero en el estadio Tucapel Bustamante

Por primera vez el cuadro albirrojo contará con su rama de atletismo, la cual comenzará a trabajar con niños desde los 5 años y será con un carácter formativo. La idea es entregar todos los conocimientos de esta disciplina a cargo de dos profesores, Mary-Claudia y Carlos Maureira quienes iniciarán la captación de niños en el estadio, para que puedan incorporarse. Maureira, dijo que este es un gran desafío porque los colores de Deportes Linares están en cada corazón de los habitantes de esta ciudad, “por eso nosotros vamos a correr con los colores albirrojos. Nuestras expectativas son realizar un trabajo desde la formación. Cambiar el estilo de vida a través de la actividad física. Queremos que esta institución no sólo brille en el fútbol, si no que también lo haga en el atletismo, sabemos que tenemos una buena semilla y muchos niños están muy ansiosos de iniciarse en esta disciplina”.

En tanto que la entrenadora Mary-Claudia, agregó que “el objetivo es impulsar el atletismo en la comuna y estamos esperando que por fin se haga realidad el sueño del estadio atlético, creo que en base a eso nosotros podemos hacer un buen trabajo y al incorporarse Carlos, nos permite abrir otras puertas porque tiene otras especialidades. Estuvimos realizando una mini pretemporada en el sector precordillerano de Roblería. Podrán participar todos los niños que lo deseen, y a contar del 10 de febrero estaremos esperando a quienes quieran incorporarse a esta rama de atletismo”.

Esta rama de atletismo del “depo”, será presidida por Mariela Vásquez Rodríguez, quien señaló que “esta es una nueva posibilidad, nosotros estuvimos trabajando con el club Atlético San Ambrosio, donde tuvimos destacadas participaciones con nuestros atletas y ahora se abre otra vitrina, como escuela formativa y más competitiva. Queremos integrar además a una rama Master, dentro del atletismo. En lo personal agradezco a la institución linarense por creer en nosotros, contamos con dos entrenadores que son un lujo tenerlos aquí en el Maule Sur. Por eso hacemos un llamado a la comunidad que lleve sus niños al estadio. A no olvidar que el deporte entrega muchos valores y a los socios de Deportes Linares, que incorporen a sus hijos a esta rama porque los colores albirrojos forman parte de nuestra identidad”.

Finalmente, el timonel albirrojo, manifestó que “fue un día histórico para nosotros como institución, porque hemos lanzado la rama deportiva de atletismo, por primera vez. Siempre el club había tenido Básquetbol, en sus 63 años, pero nunca atletismo. Creemos que la practica del deporte tiene que ser universal en todos los aspectos y clases sociales. Eso significa que el atletismo, es uno de los deportes que ha nosotros nos interesa desarrollar y por eso esta rama que tiene como objetivo, poder no solamente formar atletas también sea recreativo adicional a lo formativo. La presidenta de la rama será Mariela Vásquez, que funcionará al alero de Deportes Linares, pero absolutamente independiente. Por eso el costo para quienes deseen integrarse deberán cancelar una mensualidad de 5 mil pesos”.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo