Nacional 28-09-2018

Histórico: Dos universidades privadas no tradicionales serán parte del Consejo de Rectores



El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) aceptó la solicitud de la Universidad Diego Portales (UDP) y Universidad Alberto Hurtado (UAH) para ingresar a la instancia. Se trata de una situación inédita ya que es primera vez que dos casas de estudios privadas no tradicionales formarán parte del organismo. Así lo confirmó su vicepresidente ejecutivo, Aldo Valle, quien aseguró que "en ambos casos el consejo decidió incorporar observaciones a los informes presentados de carácter distinto, porque las situaciones no eran las mismas, pero en ambos casos el Consejo acordó por mayoría de sus integrantes emitir un informe favorable respecto de la solicitud de incorporación de ambas universidades". Junto con ello, el también rector de la Universidad de Valparaíso explicó que la incorporación de las entidades no es inmediata. "La ley de educación superior lo que ha dispuesto es que el ingreso se produce por un decreto supremo del Ministerio de Educación previo informe favorable del Consejo de Rectores y lo que hemos hecho es acordar ese informe, pero todavía tenemos que agregarle alguna de las observaciones que surgieron en esa misma sesión del consejo", sostuvo. "En ambos casos se hicieron observaciones respecto de criterios y estándares que las universidades cumplen. En la Universidad Alberto Hurtado un informe jurídico que se va a incorporar para apreciar una de las situaciones específicas que fueron analizadas", agregó. Pese a ello, desde la UAH indicaron a Emol que la institución aún no ha sido notificada.