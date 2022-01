Deportes 15-01-2022

Histórico :Rugby femenino de Linares compite por primera vez en torneo nacional en Santiago



Su primer rival será en fase de grupos el equipo de Panteras de la Serena



Se han preparado por más de dos meses. Un gran desafío, por primera vez un equipo linarense de rugby femenino marca presencia a nivel nacional. Es el torneo de Rugby Seven A Side Mujeres.

El equipo del Maule Sur, estará integrado por once jugadoras: Camila Luco, Jocelyn Villalobos, Fernanda Torres, Karla Salas, Daniela Valdés, Pía Barrera, Pamela Inostroza, Ruth Valdés, Francisca Solís, Vanesa Briones y Camila San Martín , mientras que el Coach es Carlos Carvajal.

En esta jornada comienza la competencia todos contra todos por grupo más los Octavos de Final Oro.

Las “siete” chicas súper poderosas de Linares debutarán frente a Panteras, de la ciudad de La Serena, cuando el reloj marque las 14:30 horas, para luego medirse ante Walmapu de Temuco a las 15:34 en la cancha número 2 de Alumni en Lo Barnechea.

En relación al campeonato nacional, existen 4 grupos de 3 equipos, cada uno de ellos, divididos de la siguiente manera: Grupo A: Viña OG, Chunchas, Troncos; Grupo B: Walmapu, Linares, Panteras; Grupo C: Old Red, Old Navy y Munay; Grupo D: Arua, Austral y Traukos.



Tiempo de Juego



Los partidos se jugarán en dos fracciones de 7 minutos cada uno, con 2 minutos de descanso entre ambos periodos. A cada etapa se le podrá sumar el tiempo perdido.



Sistema de Puntuación



3 puntos por partido ganado

2 puntos por partido empatado



Coach



Carlos Carvajal es el estrega de las damas y asume con mucha responsabilidad este desafío histórico para el rugby linarense: “vamos a entregar lo mejor en cada partido, hemos trabajado de lunes a viernes durante dos meses. Ha sido un proceso muy hermoso, una experiencia maravillosa. Sabemos que las chicas están ansiosas, pero vamos a jugar con todas las ganas este torneo que se nos presenta por primera vez representando al Maule Sur".



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo