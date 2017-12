Opinión 27-12-2017

Hno. Juan Arroyo Núñez sm -Evangelizando y educando desde el deporte-

El 15 de septiembre del año 2015, en estas mismas páginas, saludábamos y felicitábamos al destacado educador y Ciudadano Insigne de Linares (septiembre de 2012), D. Juan Arroyo Núñez SM, por sus 60 años de evangelización y educación a través del deporte.

El 12 de Septiembre, cuando los religiosos marianistas, celebran el Santo Nombre de María, fiesta patronal de la congregación Marianista, sus hermanos de Chile, agradecieron los 60 años de Vida Religiosa de Jesús Herreros, Francisco “Paco” García de Vinuesa y Juan Arroyo Núñez.

Celebración que contó con el afecto y la gratitud de la comunidad escolar del Instituto Linares, porque el Hno. Juan Arroyo Núñez y el sacerdote Jesús Herreros Vivar, ambos -durante varios periodos de su vida- en la obra marianista de Linares.

Se les agradeció todo el esfuerzo al servicio de la educación de niños y jóvenes -en el viejo continente y en colegios de este nuevo mundo-, lugares donde han desarrollado su labor religiosa y pedagógica.

Nuestros sentimientos y agradecimientos por el apoyo de una comunidad religiosa ocupada de la educación de tantos jóvenes en el mundo, y la generosidad de estos religiosos; a quienes Dios ha puesto en la vida de tantas familias linarenses, a través de la Compañía de María, Marianistas.

Más cercano a Linares el Hermano Juan Arroyo Núñez, nos referiremos a él en particular; entendiendo que el “Cura” Arroyo, como le conocen en el ámbito del voleibol, producto de su estado de salud, está jugando el set más importante de su vida.

Y lo hacemos con los sentimientos de amistad que D. Juan ha generado -en tantos jóvenes de ayer y de hoy-, a través de la pasión deportiva de un deporte tan trascendental, en nuestra ciudad, como es el voleibol.

D. Juan Arroyo Núñez ha incursionado en educación y en la rama de voleibol: formando valores deportivos a nivel local y nacional; empieza a dar clases en la Escuela San Miguel de Linares y dirige el fútbol del Instituto Linares. Luego es trasladado a Santiago, Instituto Miguel León Prado, estudia Matemática y Física, en la U. C.; dando clases, al mismo tiempo. Dirigía los deportes del colegio; se dedica al voleibol y dando sus clases de Matemática y Física, en los cursos superiores.

Campeón Metropolitano, con varios jugadores que luego son integrantes del Seleccionado Nacional. Destinado a Argentina y luego a Linares, dando clases en el Instituto Linares; donde inició sus labores en el voleibol, damas y varones.

Entrenador Voleibol Instituto Linares y Selecciones de Linares y Región del Maule. Con trabajo esforzado y continuado consigue Campeonatos Nacionales Escolar y Federado. Presentación -en Linares- Selección de China damas-varones; viaje a Punta Arenas. Construcción del Gimnasio Instituto Linares. (1974) Vice-campeones, damas-varones, Campeonato Nacional Federado.

Nuevamente al Instituto Miguel León Prado, hace Matemáticas y Física; dirige voleibol del colegio. Fundó el Club del colegio y salen Campeones de Santiago, en Adultos y nominado Entrenador de la Selección Escolar Metropolitana.

Viaja a Madrid (España), donde estudia aspectos del área religiosa y comparte con la familia. De España destinado a Linares y al Instituto Linares, para hacer Matemática y Física. En año calendario: Campeón Nacional Escolar Infantil damas y varones. Campeón Nacional Escolar Intermedia, representa a Chile, ocupando el 2° lugar, en el Sudamericano de Uruguay.

Desde los inicios los Juegos Binacionales con Argentina, D.T. de la selección que representa la Región del Maule (14 ocasiones, de las 17 realizadas hasta el año 2014).

De los muchos reconocimientos, nos señala que “el más querido e importante, en lo humano, es el reconocimiento que recibí como Ciudadano Insigne de Linares, distinción otorgada por la Municipalidad de Linares” (septiembre, 2012).

Por muchos años, haciendo vida el Evangelio y predicando la palabra en el Instituto Linares y en la iglesia de esta generosa ciudad huasa. Su trabajo se ha encaminado, más bien, y en forma diaria, a realizar labores muy generosas de acompañamiento con la actividad deportiva y asesorando a tantos jóvenes en la actividad del voleibol. Se le ve contento en esta tarea, algo alejado de pruebas, correcciones, y deberes administrativos.

Prosigue el camino que le ha dado a su vida, y está cerca de quienes sufren y trabajan por y para una sociedad más justa, mucho más solidaria y con quienes sienten la necesidad de encontrar la presencia de Dios en cada paso que dan.

Es ahora, Juan Arroyo, cuando tu experiencia, -en lo pastoral y en el deporte- cobra mayor vigencia en cada jugador bajo tu mando, para que vayan ocupando su verdadero lugar en la vida. Es ahora cuando el “Magníficat” adquiere mayor sonoridad, aceptando la invitación, que significó seguir a Dios y a María, para un proyecto de vida, sin inquietudes engañosas, con una comprensión creciente hacia todos; con mucha pasión y compasión.

En una de esas conversaciones diarias, sea por el deporte, por la vida, por los valores, por este Linares querido, es cuando recuerdo las sabias palabras del gran maestro del voleibol, para que las actuales y futuras generaciones, atesoren el mensaje: “La enseñanza del voleibol ha sido un gran laboratorio de pedagogía; por ello, y pese a no ser del área y siendo religioso marianista, lo llevo en el corazón. Es una forma potente de ayudar a transformar al ser humano y a una parte de la sociedad”.

Sin duda, Don Juan, el último set te pertenece, no puedes perderlo, porque el deporte siempre ha sido el argumento más potente del ser humano, para crecer y ser mejor.



Manuel Quevedo Méndez