Deportes 10-07-2022

Hockey Césped realizará Clínica Deportiva con presencia en Linares del director técnico de la Selección Chilena, Jorge Dabanch

- La actividad se efectuará el sábado 23 de julio en el liceo Valentín Letelier

El club deportivo Hockey Césped Linares, se vestirá de gala. El próximo sábado 23 de julio recibirá nada menos que al entrenador nacional de la selección masculina, clasificada para el próximo Mundial de la especialidad a realizarse el próximo año en India en el mes de enero. Se trata del entrenador que nació en nuestra ciudad Jorge Dabanch, en compañía del dirigente de la Federación Nacional, con 20 años en esta disciplina deportiva, Braulio Calderón.

Ambos estarán presentes en una clínica deportiva para todos los amantes del hockey césped y público en general. Sin duda, visitas que honran con su presencia. Ellos están muy entusiasmados por los éxitos que ha logrado el club local, especialmente en las categorías niños y niñas sub 14. En esta serie los niños obtuvieron en el campeonato de clausura 2021 el segundo lugar a nivel nacional y recientemente la categoría sub 12 niñas, consiguieron un digno tercer lugar en el campeonato nacional apertura 2022. Estos logros se alcanzaron en la ciudad de Santiago, lo que ha llamado la atención de la Federación y quieren potenciar el trabajo que esta realizando el club de Linares. El objetivo es masificar el Hockey Césped en regiones.

Destacar que en el tercer lugar nacional sub 12 niñas, el equipo estuvo conformado por: Agustina San Martín, Miley Martínez, Angela Palacios, Valentina Aninao, Valentina Martínez, Alexandra Torres, Ainhoa Castillo, Anastasia Gutiérrez (tercera goleadora de la categoría) y Simona Romo. El técnico que dirige a estas niñas es Franco Mangilli.

Fue el entrenador Mangilli, quien destacó el nivel logrado por la categoría sub 12: “estamos muy contentos por este tercer lugar. Creo que vamos por buen camino porque el año pasado logramos también con los niños un vicecampeonato. Aprovecho la ocasión para invitarlos para el viernes 22 de julio , a las 16:00 horas en el Hotel Parada , estaremos con el Gerente de Desarrollo de la Federación Nacional Braulio Calderón y el técnico nacional de la selección masculina , que participará en el mundial de India el próximo año en el mes de enero , el linarense Jorge Dabanch, en una rueda de prensa , y el sábado 23 está programada la clínica deportiva en el liceo Valentín Letelier de 09:00 a 12:30 horas , para luego realizar un festival de partidos . La entrada es gratuita”.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo