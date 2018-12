Deporte 04-12-2018

Hockey Patín: Positivo balance de Colegio Concepción en Campeonato Esfuerzo y Compromiso

En sub 14 lograron el tricampeonato

Una linda fiesta del hockey patín, como es ya una tradición se realizó durante el reciente fin de semana en el Colegio Concepción. Hubo participación de los equipos en categorías sub11 y 14, respectivamente, de los equipos de Santiago, San Javier, Chillán, Huachipato, y Colegio Concepción.

El técnico Juan Flores, manifestó que “fue un torneo muy interesante en esta novena versión, lo que ya es una tradición con el apoyo del colegio y los apoderados. Los asistentes disfrutaron de tres días de Hockey Patín, donde en lo deportivo tuvimos excelentes resultados. En la categoría sub 14, logramos la copa por tercer año consecutivo, jugamos un buen campeonato muy aplicados, donde debíamos esforzarnos al máximo para derribar a potencias de este deporte, como por ejemplo Huachipato, Chillán y Sagu de Santiago que juegan en la liga profesional, a los cuales derrotamos en la final por 7 a 1 y logramos el titulo una vez más en calidad de invictos. Quiero destacar a los padres de los niños por su compromiso, al presidente de la Corporación, en fin a todos los que nos motivaron. En este tipo de campeonatos existe mucha amistad y tuvimos un gran torneo”.

LOS MEJORES

En categoría sub 11, en este torneo de hockey patín, llamado este año “Esfuerzo y Compromiso”, el tercer lugar fue para: Club Huachipato; segundo, Club Deportivo Sagu de Santiago y campeón fue el equipo de Tornado de Chillán.

La serie sub 14 tuvo como tricampeón e invicto al equipo del Colegio Concepción de Linares; segundo, Sagu; y tercero, Huachipato. También, hubo una distinción a la valla menos batida que en esta oportunidad fue para el jugador Dalton Alegría Tapia, del cuadro vencedor.

En el análisis del campeonato, vale la pena hacer referencia al buen arbitraje que hubo en todos los partidos. Además, mención honrosa para los 5 fantásticos del elenco tricampeón: Daniel Bustos, Joaquín Labra, Millaray Fuentes, Bastián Fuentes y Dalton Alegría.

Mencionar finalmente que el equipo linarense es dirigido en forma brillante por el experimentado técnico de Patín Hockey, Juan Flores.

La jornada inaugural, contó con la presencia de las chicas del Cheerleader del establecimiento educacional, quienes sacaron aplausos por su brillante participación.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo