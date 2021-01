Opinión 31-01-2021

HOJA DE RUTA: PESCADORES, CALETA Y SUSTENTABILIDAD

En casi 45 años de historia, nunca una mujer había estado a la cabeza de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Me ha correspondido ser la primera y estoy muy orgullosa.



Es una buena noticia. No por mí, sino por los esfuerzos que venimos haciendo como país por avanzar efectivamente hacia una mayor equidad en materia de género.



Agradezco la confianza del Presidente Sebastián Piñera y del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, por designarme. Es un tremendo desafío que asumo con el mismo entusiasmo de hace 20 años, cuando entré al servicio público, en Tarapacá, como inspectora de plantas en Sernapesca, institución que dirigí hasta hace poco.



Cuando el Ministro Palacios me preguntó si estaría disponible para asumir como Subsecretaria, no lo dudé, pero le dije: “¿Ministro, y Sernapesca?”. Entonces él me respondió: “Es la oportunidad de fortalecer a las tres instituciones”.



El Ministro se refería a Subpesca, Sernapesca e Indespa, los tres organismos públicos responsables de la pesca y la acuicultura. Como Subsecretaria, buscaré ser una articuladora para que los esfuerzos del Estado se coordinen y potencien en beneficio de nuestros usuarios y del desarrollo sostenible del sector.



Uno de los focos de mi gestión estará puesto en las pescadoras y pescadores artesanales. Ellos necesitan nuestro apoyo. Ese respaldo se los estamos dando a través de vías diversas -como los beneficios del Indespa, por ejemplo-, pero es necesario reforzarlo.



Una de las palancas para lograrlo está en las caletas. Queremos ponerlas a disposición de la ciudadanía. La ley que busca convertirlas en polos de desarrollo ya se está aplicando. Sin embargo, es necesario ir más allá.

Es clave acercar las caletas a la comunidad. Que la gente sepa dónde están y qué producen para que haya un mayor consumo de alimentos del mar. Es también esencial que los pescadores avancen hacia el desarrollo de la mano de las nuevas tecnologías. Ese es el espíritu del programa Caleta Inteligente que acabamos de anunciar.



Otro acento estará puesto en la sustentabilidad. La institucionalidad pública es esencial en la salvaguarda de los recursos hidrobiológicos. En ese plano, el trabajo de la Subsecretaría -para conjugar esa meta con el desarrollo pesquero y acuícola- es esencial. El mar no puede esperar. Y tenemos que estar a la altura.



En el corazón de nuestros esfuerzos estará igualmente un objetivo esencial: aportar a la recuperación del país desde este sector. Si cumplimos con nuestra parte, los chilenos estarán mejor, tendrán una vida más digna y más esperanza.



Pero no podré cumplir mi tarea sin el apoyo de los funcionarios y funcionarias de Subpesca, Sernapesca e Indespa. Ellos forman parte del alma de la sustentabilidad de la pesca y acuicultura. Valoro su trabajo, competencias y compromiso. Junto a ellos, avanzaremos hacia nuestras metas



Alicia Gallardo Lagno

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura