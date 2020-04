Nacional 16-04-2020

Hombre fue encontrado momificado en el patio de su casa: Nadie lo visitó en medio año



La Brigada de Homicidios de la PDI busca establecer científicamente la identidad de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado momificado en el patio de su casa tras permanecer unos seis meses muerto a la intemperie.

El hallazgo fue hecho por los hermanos de J.M.N (72), quien vivía solo en su casa de Calle Larga, al interior de la región de Valparaíso.

Los familiares, al no tener noticias de él, fueron en su búsqueda y encontraron el cuerpo tendido en el patio, sobre una colchoneta en la cual solía descansar bajo los árboles.

El subcomisario Hernán García explicó que "parte del cuerpo ya había sido consumido por la fauna cadavérica y parte de la cara que se encontraba momificada debido a la exposición a la intemperie y al calor por lo que se pudo conservar tal cual, sin haber tenido un proceso de putrefacción".

"Estaba vestido y en posición decúbito dorsal, estaba sobre una colchoneta", detalló. El policía contó que "ante la ausencia de partes blandas del cuerpo como ojos, nariz, orejas y boca, no permiten la identificación plena de él".

"Presentaba ausencia de las manos, por lo que no hay huellas dactilares, por lo que no ha sido identificado y el Servicio Médico Legal dirá si corresponde al familiar de estas personas", señaló el subcomisario García.

La causa de muerte es indeterminada debido a las características que tiene el cuerpo para saber si es que su deceso fue a causa de una enfermedad, intervención de terceros o por causas naturales.

Según contó la PDI, el hombre se había alejado de su familia producto de que padecía de una ezquizofrenia y se alimentaba de lo que producían las gallinas que mantenía en su domicilio por lo que tenía poco contacto con las personas.