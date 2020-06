Opinión 04-06-2020

Hombre-niño



He caminado solitario frente a mis ojos,

mis huellas sólo pisan mis huellas

y el árbol que me acoge

cobija mis esperanzas desnudas.

Que he llorado algunas veces

Que he arañado, odiado mis sentimientos.

¡Es cierto!

Cuantas veces, no lo sé, no sé cuantas veces,

mi vida ha transcurrido entre multitudes ignoradas,

unidas al silencio.

He traspasado umbrales

para quedar desierto.

He quebrantado llantos,

sin resonancias ni remordimientos

Vida

¿Quién eres tú?

¿De dónde vienes, a dónde me llevas?

Que ame a una mujer intensamente o

simplemente que escapen mis ansias a través

de unas piernas, un perfume, una rosa.

y después, silencio....silencio.

Camino, hecho todo un hombre.

He volado, soñado como todos los hombres

Soy un hombre.

Un orgulloso hombre solo....

Que cuando se refleja en sus ojos color de miel.

sólo cae en su vacío personal

inmerso de caminos misteriosos, cansados,

admirados y temidos….

Si soy tan solo un niño,

Un niño que desea en este mundo

en este oleoso y vulgar mundo

Un beso....

¿Dónde está ese beso?

Ese beso enorme que borre capítulos,

de este libro bravío y entumecido

con colores de primavera, y letras escritas

con un dolor sanguíneo.

hoja por hoja, línea por línea.

Será posible la fuerza de un beso

cuando todo me dice que me amas.

Será posible ese beso, para revivir

aquello indestructible que había en mi y

que yo creía destruido.

Yo, el orgulloso hombre solo, que

reía de los enamorados y que cantaba

libremente a las aves del parque, que

respiraba hondo la fragancia de las flores.

¡Soy tan solo un niño!

Hoy en mi largo peregrinar,

abro los ojos y me estrello con unos ojos color de miel,

que me invitan a amarlos.

¡Oh Dios, ten piedad de mí!

en esta etapa que parece,

que tus manos no estuviesen al alcance

de mis manos.

O cruzar la vista con tus ojos hermosos.

O que los cuerpos son sólo un

vuelo difuso

Te siento cerca, te siento mía.

Te he buscado toda mi vida.

¡No evitaré el encuentro!





Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista