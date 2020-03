Nacional 07-03-2020

Hombre que acusó a carabineros de Hualqui de robo: Los tres estaban en estado de ebriedad

El hombre que denunció por robo a tres carabineros de la comuna de Hualqui, en la Región del Biobío, aseguró que los funcionarios -ahora dados de baja- se encontraban en estado de ebriedad al momento de los hechos.

Los efectivos policiales fueron dados de baja de la institución tras ser acusados de cometer un robo con violencia, estando de uniforme, en la madrugada y en estado de ebriedad en la calle, motivo por el que pasarán a control de detención.

Jonny Vivallos (31), el denunciante, contó que "esto pasó a las 04:00 de la mañana, me dirigía a la casa de mi mamá, me aborda un auto gris con tres carabineros adentro, dos de uniforme y uno de civil; uno de civil y otro de uniforme inmediatamente me golpearon".