Crónica 03-03-2019

Hombres rurales son capacitados sobre participación, igualdad de género e integración

Masiva jornada de trabajo buscó recoger experiencias e inquietudes, motivar la participación de jefes de hogar e incrementar su conocimiento y la comprensión sobre la temática de género a objeto de mejorar su calidad de vida



En el marco de la innovación social impulsada por el FOSIS, 40 jefes de hogar y usuarios del Programa “Familias” pertenecientes a diversos territorios rurales de la comuna de San Javier, asistieron a una jornada de capacitación que abordó temáticas de género desde la metodología del coaching ontológico, el cual propicia aprendizajes diferenciados, atendiendo la diversidad de cada uno de los participantes.



Los asistentes corresponden a sectores tales como Melozal, Marimaura, Nirivilo, Vaquería, Orilla de Purapel, Caliboro, Santa Cecilia, Orilla de Maule y Carrizal, dando forma a la jornada denominada “Género a través de la Masculinidad para Generar una Estrategia Innovadora en el Trabajo hacia la Igualdad”, hecha en conjunto con la Ilustre Municipalidad de San Javier desde una posición masculina y rural para reconstruir nuevas realidades y patrones culturales.



“Así buscamos fortalecer la participación de los hombres, con mejor comprensión de las variables de género, en un contexto de mayor integración y horizontalidad, para aplicarlas a sus acciones cotidianas.



Ello atendiendo que la mayoría de nuestras usuarias son mujeres y que en la mayoría de las veces se trabaja precisamente con ellas. De ahí que acá se esté innovando y trabajando con hombres de apartados sectores, donde por lo general estos temas no siempre se abordan y por ende son muy poco socializados o visibilizados”, explicó el Director Regional del FOSIS, Alejandro Muñoz.





“NO HACER ES NO SABER”





Desde la perspectiva del coaching, saber y no hacer es no saber. Por tanto, supone que en materia de gestión hemos recibido mucha información que no necesariamente genera cambios en la forma como hacemos las cosas. Frecuentemente no amplía nuestra capacidad de observar más allá de lo próximo.



Por ende “esta fue una buena propuesta que complementó la teoría con la práctica. Destacó el rescate de la experiencia, hubo dinámicas vivenciales y reflexión colectiva para la integración de sus aprendizajes”, agregó Patricio Domínguez, representante de la Municipalidad de San Javier.