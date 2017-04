Opinión 30-04-2017

Homenaje al trabajo

Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama” Aristóteles “

El año pasado ( 2.016), precisamente el 30 de abril, escribimos una crónica que titulamos “ “El trabajo, como factor liberador y dignificador”. En él, como acostumbramos no redundamos en el origen de esta festividad o efeméride que se celebra en todo el mundo, por ser ya conocida por todos. Por lo además, estimamos que no agrada a los lectores, releer lo archiconocido, si no leer algo nuevo sobre un tema de interés.

Por lo que empezaremos afirmando que, el más acabado desarrollo de toda nación, tiene como fundamental causa, el “ trabajo” de todos sus integrantes, de cualquier forma que sea, dado que el trabajo es un factor ( como lo dijimos esa vez) liberador y dignificador, de todos los individuos.

Ya lo dijo el filósofo español Ortega y Gasset al afirmar de que el panorama vital varía “ no es menester grandes guerras, panoramas satánicos, magias, inventos, basta con que el corazón del Hombre, incline su sensitivo vértice hacia un lado o hacia el otro, hacia el optimismo o hacia el pesimismo, hacia la heroicidad o hacia la utilidad, hacia la molicie o hacia el “ trabajo” pujante y creador.

Nuestra época ha puesto toda su atención en la política, economía o en la ciencia, descuidando lo fundamental: “ la mística del trabajo”. Se hace pues necesario corregir este olvido ¿ y cómo se preguntará Ud.? Respondemos: con un nuevo enfoque educacional, nuevas técnicas y una sabiduría peculiar.

Nuestra actual vida no tendrá otro objetivo que el de preparar un futuro mejor, donde éste sea morada de dicha y donde el trabajo encuentre refugio de grandezas y esperanzas. El hombre ha probado mil veces que puede ser ambicioso y que gracias a su audacia, a la fuerza de su imaginación, a la pujanza que le dio la vida, ha realizado todo aquello de lo cual puede sentirse orgulloso el Gran Arquitecto del Universo. Que merced a sus valores, su trabajo sostenido, ha podido y podrá realizar en el futuro lo que aún no existe, solo hace falta que el hombre lo desee de verdad.

De esta forma, el “trabajo creador” es fuente de felicidad y símbolo de perfección, pero, sin la propia estimación es casi imposible lograr la verdadera felicidad y el Hombre a quien avergüenza su trabajo, difícilmente podrá respetarse a sí mismo.

El empleo inteligente del tiempo que, es una de las conquistas más recientes de la civilización, la continuidad en el propósito, factor indiscutible de dicha y de placer, se consigue, amigos míos solo, por medio de la intensidad en el trabajo.

Educar a las generaciones en un ambiente caldeado por el trabajo, es propender, pensamos, a lograr una independencia ética, económica y social. No en balde se ha dicho que el trabajo es “ educador” y “creador de la vida” y, el hombre puede hacer o no de su trabajo, una ocupación agradable. Pensamos, que la vida nos deja abierto el camino para mezclar el dolor con una dosis razonable de placer.

Cuando la humanidad haya conseguido superar el dolor, liberándose de este después de tantos siglos de sufrimiento, podrá exclamar lleno de legítimo orgullo ¡ mi trabajo es mi mayor alegría! Tantos y tantos conceptos podríamos agregar a este comentario que, quizás podríamos llenar decenas de páginas, no bastarían para dejar testimonio del “ valor del trabajo”. Por lo que me ha parecido conveniente antes de dar por finalizada esta crónica, dejar como algunas conclusiones o consideraciones, pensamientos recogidos a través de una hermosa disertación, que hizo en Talca hace pocos días un fraterno amigo, profesor primario como yo, Don Ronaldo Ramirez Maitland . Hago mías, sus expresiones, en parte dijo:” El trabajo es movimiento. La inamovilidad absoluta,no es concebible en ningún punto del tiempo o del espacio. Todo trabajo es un perpetuo devenir.

“El universo, es equilibrio inestable de fuerzas en permanente actividad ,por lo tanto, contempla la rítmica danza de los átomos y sus componentes, que vibran sin descanso en la división infinitesimal de la molécula, como en la inconmensurable profundidad de los ciclos.”….

“ El trabajo es condición de vida. ¿ Es concebible la vida sin actividad”. ¿ No es ella una forma especial y superior? Así es ,continúa diciendo el expositor ,que despierto o durmiendo prosiguen en ti las acciones y reacciones, que implica a veces esfuerzos mecánicos y obscuros. A veces volitivos y conscientes, más, siempre incesantes y continuos.”…..” La vida nace de la muerte”…”El pensamiento como el movimiento es indestructible en sus efectos”……

Todo trabajo es condición de progreso. Si las necesidades no hubieran crecido en la medida de asegurarles nuevas satisfacciones, permaneceríamos todos en ese estado anterior de antropoides sumidos en el abandono de la vida tropical, vida en que solo bastaba alargar la mano para coger la fruta necesaria del sustento diario .Por lo que toda “ invención o descubrimiento” ha exigido un esfuerzo intelectual y muscular a la vez .En esta integración y con el dominio de la inteligencia ,o sea, con un trabajo realizado se ha podido lograr un desarrollo progresivo.

“ El trabajo, concluye R. Ramirez Maitland, es el instrumento de los fuertes, arma de los débiles, consuelo de los afligidos” .Ámalo ,no solo por el gozo que experimenta la criatura en el desplazamiento normal de sus facultades, si no por lo frutos que lleva a tu puerta, por el impulso que da sobre la fuerza bruta de la naturaleza y por los servicios que nos permite prestar a nuestros semejantes .El fuego será tu aliado; el rayo, tu esclavo .Conquistarás el espacio y disminuirán las distancias .Tu pensamiento no conocerá más límites que el dominio de lo conocible y si logras sobre los desordenados apetitos de la naturaleza las mismas victorias que sobre el dolor, la enfermedad y la miseria, la hoja llameante penderá sobre ti sus efectos terroríficos; reencontrarás el EDÉN el que volverás a penetrar con la ayuda de ELOHIM.

En el Día Internacional del Trabajo que toda la humanidad celebra mañana,1 de mayo, vayan para todos los “ Trabajadores” un especial saludo, junto con el reconocimiento por la labor que realizan en sus diversas actividades laborales .Aprovecho de recordarles que todo Hombre que trabaja honestamente, con probidad e independencia, ocupa en el blasón de la naturaleza el mismo sitio que los Reyes y que No es el trabajo, si nó, el ocio el que deshonra.

FELIZ DIA AMIGOS TRABAJADORES DEL MUNDO Y DE NUESTRO QUERIDO CHILE:

( Cuando el trabajo es un placer, la vida es bella. Pero cuando nos es impuesto, la vida es una esclavitud” Máximo Gorki.)

Bibliografía: Tema de Ronaldo Ramirez Maitland.Talca (33)

Revista Mas.: año XXII . 1945



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista