Social 04-08-2018

Homenaje póstumo a vecino de los Batros: Crearán el Complejo Comunitario “Benefactor Hernán Araya Bascuñán”

El reciente fallecimiento del vecino de Los Batros, Hernán Segundo Araya Bascuñán (80), impactó profundamente a la comunidad del citado sector y también de la localidad de El Refugio. La muerte repentina de este agricultor, tiene como sello un antes y un después. Es sin lugar a dudas uno de los grandes benefactores para el progreso de centenares de familias de los sectores rurales donde formó su familia y vivió toda su vida.

Este hombre, cuya figura esbelta, con sus gruesos bigotes se vestía al más puro estilo de los vaqueros del lejano oeste. Su figura era inconfundible, agradable y simpática. En su vida, siendo joven, se casó con Rosa Villagra Sáez, quien falleció hace unos 20 años, con la cual trajo a este mundo siete hijos: Ricardo, Adolfo, Olivia, Cecilia, Manuel , Marisol y Dulia.

Tras el fallecimiento de su esposa, su vida tuvo un viraje en 180 grados. Según su hija Cecilia, su padre optó con el tiempo aislarse, le gustaba vivir solo y se dedicaba a trabajar la tierra para producir variados productos del agro, lo que fue su fuente para el sustento diario de su vida. Sus hijos, todos mayores de edad, como en todos los núcleos de familia, formaron sus hogares y sus respectivas proles, algo muy natural de todos los seres humanos.

Lo anterior es parte de la vida de Hernán. Sin embargo, no se puede dejar pasar por alto su labor benefactora. Hace más de 20 años donó un amplio terreno, en donde hoy está el estadio del Club Deportivo Los Batros, que dispone de una buena cancha y excelentes camarines. También se construyó la sede de la Junta de Vecinos del sector, La Escuela y el recinto donde funciona el Comité de Agua Potable Rural Batros, que abastece a unas 274 familias de agua potable, abarcando parte de los sectores de Los Batros, camino a San Juan, El Refugio y varios callejones, entre ellos San Pedro. Loable gesto de amor por las familias de los sectores rurales, a lo cual se deben sumar varias empresas dedicadas a las exportaciones de frutas.

Quién tuvo la suerte de dialogar con Don Hernán, veinte días antes de su fallecimiento, derivado de un problema cardíaco, acaecido el 25 de junio en Santiago, fue el periodista Walter Pérez León, quien preside el Comité de Agua Potable Rural Los Batros. El profesional de las comunicaciones, lo recuerda con mucho cariño y quiere resaltar su figura con un homenaje póstumo, para recordarlo siempre, habiéndole propuesto a la Junta de Vecinos a través de su presidenta, para que en el sector se instale una placa que diga : “Recinto Benefactor Hernán Araya Bascuñán”. Esta iniciativa tuvo una excelente acogida en la junta vecinal como asimismo en los demás sectores, lo que me deja muy satisfecho”.

PRESIDENTA

La actual presidenta de la Junta de Vecinos Los Batros, Marcela Soto Arriagada, señaló que la propuesta tuvo una buena acogida y en lo personal considera que es de justicia agradecer a quien fue un gran benefactor. “Don Hernán fue un hombre visionario, quien se preocupó de dar bienestar a las nuevas generaciones y mejorando la calidad de vida de familias de amplios sectores”

VECINO

Enrique Ibáñez, vecino del sector El Refugio, también se mostró muy de acuerdo con esta iniciativa. Agregó que debiera haber sido en vida, pero, de todas maneras es relevante destacar una figura pese a que ya no está entre nosotros. “Felicitaciones a todos los que apoyan este gesto de justicia para un gran hombre”, acotó.