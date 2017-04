Crónica 20-04-2017

Homenaje póstumo se merece linarense Fernando Diez Aljaro por su trayectoria social y cultural

Todos fuimos golpeados con la noticia del atropello por una camioneta que sufrió Fernando Diez Aljaro, el último domingo de marzo, en la mañana, cuando barría la vereda de su domicilio, quedando en grave estado, transitando entre los Hospitales de Linares y Talca, para fallecer después de larga agonía, el domino 9 de abril; siendo sus funerales al día siguiente, con una expresión de profundos sentimientos de pesar, por parte de una masiva comunidad, que repletó la Iglesia de “San Antonio de Padua”, en el “Nuevo Amanecer”. Familiares, amigos cercanos, clientes de la Tienda “Casa Hojas”, como la ciudadanía, hemos sentido su “repentino alejamiento terrenal” y extrañaremos su figura amable, de buen conversador y siempre dando ideas positivas, consejos o recordando hechos históricos y de personajes locales o nacionales o destacando las condiciones artísticas de su esposa Verónica Espinosa o su preocupación por sus dos hijos, como estudiantes en la Universidad de Valdivia y sus visitas a esa hermosa ciudad. ¡De todo eso soy testigo!

Me negó su biografía El año pasado lo visité en su Tienda, con dos objetivos: primero solicitarle antecedentes de otro destacado linarense, como lo fue el General de Ejército Pedro Pablo Dartnell Encina, Padre de la Aviación Militar (hoy la FACH) y Presidente de la última Junta de Gobierno en 1925, que restituyó en la Presidencia a Arturo Alessandri Palma y como siempre Fernando aportó datos, que a fines de octubre el diario “El Heraldo” publicara una Columna sobre esta personalidad y en segundo lugar, pedirle su biografía o curriculum, para destacarlo en este diario, a lo cual se negó, con un “más adelante”. Intercambiamos opiniones al insistirle en mi pedido, haciéndole presente que él solicitaba estos antecedentes a personas que ejercían liderazgos en las instituciones locales y regionales, las cuales poseía en gran cantidad en sus innumerables “Carpetas”, para la “historia” argumentaba. ¿Y la suya? le insistí, eres una personalidad y un linarense destacado y se merece, dejar constancia de ello, como un ejemplo para las actuales y futuras generaciones, del compromiso que se tiene con la comunidad, donde se vive y convive. Días antes de su atropello, estuvo con el Director de “El Heraldo” Miguel Angel Venegas y le dijo que estaba preparando varias Carpetas de su Curriculum, para hacerla llegar a las autoridades municipales (a lo mejor una para mí), quedando pendiente su buen deseo; pero aun así, no es difícil obtenerlo, pues ello es de público conocimiento.

Algo de su biografía Nació en Linares un 7 de mayo de 1943, siendo sus padres el caracterizado comerciante español Ciriaco Diez de Diego y la distinguida dama de esa nacionalidad María Aljaro Torrecilla y fallecido el 16 de abril pasado, familia conocida por establecer en esta ciudad la prestigiosa casa comercialde calle Independencia con Yumbel “La Casa Hojas”, que sufrió graves daños a consecuencias del terremoto del 27 de febrero de 2010, al igual que la vecina Tienda de don Leonardo Diez “El Nuevo Mundo”, las que ambas debieron trasladarse a otros lugares. Comerciante, Agente Viajero (tiene Registro), Investigador, Historiador, perteneció a la Academia Chilena de la Historia, a la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, al Instituto de Cultura Hispánica, intentó reflotar la Sociedad Linarense de Historia y Geografía (no pudimos por desinterés), miembro de la Cámara de Comercio y de Rotary Club, Presidente en ambas instituciones, perteneció a “Los Alguaciles de Carabineros”, a la Colonia Española, al Comité “Paso El Pehuenche”; fue socio del “Club Razón”, en sus viajes a España, a la tierra de sus antepasados, hizo el acercamiento con “Linares de Jaen”, generando aquí una plaza y un pasaje con este nombre. Columnista permanente de prensa, escritor de varias obras, de las cuales posee dos de ellas como son: “120 años de periodismo comunal” (1991) y “A través de cinco siglos” (1994), sobre la influencia española en Chile. Dictó Charlas en colegios y era fuente de consulta de los Universitarios de Historia para sus Tesis de Título. Hizo un valioso aporte documental al libro “Demetrio O”Higgins” (hijo del Padre de la Patria) escrito por Jorge Ibáñez Vergara y colaboró al Museólogo (un alemán residente en Valparaíso, muy amigo de Fernando, ya fallecido, cuyo nombre no recuerdo), quien tuvo a su cargo el Museo en Lima (Perú) en la casa donde residió Bernardo O”Higgins, creado en Convenio entre la U. Católica de Valparaíso y la Municipalidad de Lima.

Viajes a Ninhue y Valparaiso Me invitó a visitar la “Casa de Prat” en Ninhue, bajo custodia de la Armada y a Valparaíso, al “Museo Naval” y a la sede de la Cámara Marítima, siendo ambas muy enriquecedoras desde todo punto de vista. En Viña del Mar visitó a familiares, pertenecientes a la sociedad de ese balneario, siendo muy bien acogido. La “Casa de Prat” está reconstruida totalmente y convertida en Museo y recomiendo visitarla, especialmente a los estudiantes y el “Museo Naval”, ubicado en el recinto de la Ex – Escuela Naval, presenta la historia de la Armada, desde sus inicios hasta la hora presente. En ambas oportunidades, intercambiamos opiniones especialmente sobre el futuro de Linares y entre otros, su proyección internacional con el “Paso El Pehuenche”, que ya está dando sus frutos. ¡Nada se nos escapó en esos largos viajes, especialmente el de Valparaiso! Mi opinión Nunca es tarde para hacer justicia, con un reconocimiento póstumo, a una personalidad como fue Fernando Diez Aljaro. ¡Se lo merece!. Queda ello, al buen criterio de las autoridades municipales, que son las representantes de la comunidad, para decidir lo más pertinente al respecto. Solo formulo, con todo respeto, esta propuesta. La oportunidad, puede ser el próximo mes (23 de mayo) con motivo del Aniversario 223 de Linares o “más adelante” como él me dijo, al solicitarle su biografía y trayectoria, la cual no es menor.



Raúl Balboa Ibáñez