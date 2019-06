Opinión 18-06-2019

Homenaje y recuerdo para Historiador Fernando Diez Aljaro

Señor Director:

Por el Diario “El Heraldo”, en su edición del viernes, 14 de junio pasado, me informé de una grata noticia dada por el Alcalde de Linares Sr. Mario Meza Vásquez, en el sentido de otorgar el nombre de “Fernando Diez Aljaro”, a un condominio poblacional de 2.500 viviendas, que se construirá en el sector sur de la ciudad (Batuco), nada más justo para tan distinguido linarense, Historiador y activo dirigente del comercio, Rotary y otras instituciones, fallecido a consecuencias de un trágico accidente, en el frontis de su residencia.

Felicito al Alcalde y Concejo Municipal, a mi juicio, por tan acertado acuerdo, pues con ello se perpetúa la memoria de un meritorio hombre de letras, que dejara profunda huella en sus libros, crónicas en la prensa y monografías, referidas a hechos y personajes históricos, de Linares y sus ancestros españoles.

Fue Presidente de la Cámara de Comercio e impulsor de un complejo habitacional en el sector poniente de la ciudad, cuyas calles y pasajes llevan los nombres de esforzados y distinguidos comerciantes; presidió a Rotary Club, Socio del Centro Español. Miembro de la Academia de la Historia y de la Cámara Marítima de Chile. Hizo esfuerzos, a los cuales acompañé, para refundar la Sociedad Linarense de Historia y Geografía, lo cual no fructificó, por falta de interés entre los convocados.

Era generoso con su documentación, que archivaba en Carpetas, facilitándola a quienes la requerían y con una sonrisa siempre a flor de labios, decía “con devolución” y la registraba en su libreta. Nunca se negaba a dictar charlas históricas en Escuelas y Liceos, contribuyendo en la formación cultural de alumnos y profesores.

Me invitó a Ninhue, a visitar la Casa Museo de Arturo Prat y a una reunión de la Cámara Marítima en Valparaíso y a visitar el Museo, en el edificio de la antigua Escuela Naval; siendo recuerdos imborrables, de lo cual dejé testimonios en Columnas en la prensa local (en esos largos viajes conversamos de lo humano y divino).

Me obsequió su libro “120 años de periodismo comunal.- 1871- 1991”, valiosa fuente de consulta y en forma extraoficial supe que su viuda la Sra. Verónica Espinosa Ibarra, había donado todo su archivo a la Universidad de Talca, lo que si así fue, éste ha quedado en buenas manos.

El Alcalde y el Concejo Municipal han tomado una muy justa decisión para perpetuar el nombre de este distinguido linarense, quien dejara una profunda huella de cultura histórica en esta ciudad, en la región del Maule y el país, que lo destaco, pues por muchos años me honrara con su amistad.

Raúl Balboa Ibáñez



Foto: Fernando Diez Aljaro, dejó huella en Linares por su labor intelectual, gremial, societaria y carisma personal.