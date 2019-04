Deporte 11-04-2019

Horacio de la Peña comenzó clínicas de tenis en Colbún

La finalidad es acercar esta disciplina deportiva a los niños y jóvenes de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna.

El ex tenista profesional y entrenador Horacio de la Peña, comenzó con el desarrollo del proyecto que junto al Alcalde de Colbún Hernán Sepúlveda, coordinaron para incorporar un nuevo deporte dirigido a los alumnos y alumnos de la comuna.

“Nuestro compromiso era implementar clases de tenis, para que los niños puedan hacer este deporte en el recreo o en las clases de educación física, de esta manera nosotros estamos ampliando la variedad de los deportes, ya que no a todos les gusta el fútbol, por eso es una iniciativa tan importante para nosotros”, indicó Hernán Sepúlveda, Alcalde de Colbún.

Las clases de estas Clínicas de Tenis, partieron con una instrucción a los profesores de educación física de todos los establecimientos educacionales de la comuna, los que serán los encargados de mantener este deporte a nivel local y a los que además se incluyeron algunos directores y asistentes de la educación que los apoyarán en este trabajo.

El Entrenador Horacio de la Peña, destacó el gran entusiasmo de los docentes de la comuna que participaron en esta clínica: “la idea es motivar a los profesores y convencerlos que es muy fácil enseñar el tenis dentro de un colegio, muchos creen que es difícil por el tamaño de la cancha, pero acá están todos jugando al mismo tiempo, todos divirtiéndose, con materiales acorde y lo más importante es que los profesores tendrán 2 capacitaciones y les entregaremos un manual con las clases hechas, así que estoy muy contento y lo que más me gustó, es que veo a mucha gente involucrada”.

.Este es el inicio de una serie de talleres con los cuales este entrenador de tenis profesional, quien ayudó en la formación de Nicolás Massú y Fernando González, recorrerá los diferentes establecimientos educacionales de la comuna de Colbún, enseñando las técnicas del tenis a los alumnos y alumnas, clínicas que además incluyen toda la implementación necesaria para el desarrollo de este deporte.