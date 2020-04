Social 25-04-2020

Horarios de Atención Sucursales ChileAtiende

** A partir del lunes 27 de abril, ChileAtiende abrirá de forma permanente sus oficinas en 9 comunas de la región, en los días y horarios que se indican. Por su seguridad y resguardo, se invita a las personas a preferir la atención vía online y call center.



Siguiendo el plan de acción de atención diferida y preferencial a las personas que en estricto rigor necesiten realizar un trámite presencial, debido a que el mismo no puede hacerse a distancia, el IPS ChileAtiende ha dispuesto atención presencial permanente en 9 comunas de la región, a partir del lunes 27 de abril 2020.



Lo anterior, de acuerdo a las disposiciones del plan de acción institucional, orientado a resguardar la integridad física de las personas y a no interrumpir la atención presencial de urgencia. No obstante lo cual, se invita a las personas a informarse en www.chileatiende.cl o www.ips.gob.cl, sobre las atenciones que están disponibles en esta modalidad.



Los Centros de Atención y días de apertura desde la próxima semana en adelante, son los que se indican:

Centro de Atención Linares, lunes a viernes

Centro de Atención Talca, lunes a viernes

Centro de Atención Curicó, lunes a viernes

Centro de Atención Cauquenes, lunes a viernes

Centro de Atención Parral, lunes a viernes

Centro de Atención San Javier, lunes a viernes

Centro de Atención Constitución, lunes a viernes

Centro de Atención Pelluhue, martes y jueves

Centro de Atención San Clemente, jueves