Editorial 01-08-2019

Horas no lectivas

En la Comisión de Educación del Congreso participó el principal autor de la iniciativa que busca abordar el tema de la distribución de la jornada laboral docente y el uso de las horas no lectivas, quien señaló que se trató de recoger la demanda del profesorado que sufre un constante agobio laboral con extenuantes jornadas que continúan en sus hogares.

Existen situaciones tan anómalas e increíbles como que al profesor se le manda a hacer tareas que se alejan de toda lógica de la educación, desde los mini censos que tienen que desarrollar en los ámbitos de seguridad, de salud, que no corresponde. Y eso se transforma en el agobio que los docentes han demandado.

La finalidad de esta propuesta es volver a lo que el profesor tenía como rol, centrarse en la reflexión y el trabajo pedagógico.

Respecto de esta propuesta legislativa, que modifica la Ley 19.070 (Estatuto de los Profesionales de la Educación), el presidente del Colegio de Profesores, citó un estudio sobre agobio laboral realizado a nueve mil docentes de aula en 2018, que trabajan en promedio hasta 12 horas extras a la semana fuera de su horario contractual.

En dicha línea, se considera positivo el avance que propone la moción respecto a mejorar la calidad de vida y quitar actividades burocráticas que desempeñan los profesores.

Sin duda, se gasta gran cantidad de horas en llenar informes, papeles, tareas que perfectamente podrían hacer -no necesariamente docentes-, sino que personal administrativo de los colegios.