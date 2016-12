Opinión 29-12-2016

Horror, dolor, perdón ¿reconciliación?

La gran aspiración de la sociedad y de las personas, en todos los tiempos, es vivir en paz, donde la libertad, la solidaridad y la justicia no esté vedada para nadie. Esta gran aspiración la podemos resumir en una sola palabra. ¡Felicidad!

Sin embargo, detrás de lo enunciado hay una triste historia y nuestro país no está ajeno a ello.

Después del golpe de Estado, se institucionalizó una política de crímenes de lesa humanidad, donde se usaron las armas, el aparataje y agentes del estado, en contra de sus propios ciudadanos, ya sea por pensar distinto o realizar actividades de disidencias.

Este viernes, 23 de diciembre de 2016, después 17 años de dictadura, a 43 años del golpe y 26 años de vivir en democracia, un grupo de 10 de los 120 internos que cumplen condenas por violación de los DD.HH, torturas (muchas de ellas con resultado de muerte), violaciones múltiples de mujeres prisioneras, conspiración en asesinatos premeditados, ocultamientos de cadáveres, ocultamiento de la verdad; participaron en un acto de perdón, con la presencia de algunos personeros religiosos.

Fueron 1193 los detenidos desaparecidos, de los cuales sólo 148 de ellos han sido encontrados, aproximadamente 3.200 compatriotas murieron en manos de sus represores y otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas. Vale la pena recordarlos siempre, para que no ocurran nunca más estos hechos.

En principio, este acto se ve como un hecho histórico y un avance para la sociedad en la búsqueda de la difícil reconciliación, sin embargo, la calidad del mismo hace que salten las dudas y las preguntas.

¿Por qué sólo 10 de los 120 internos participaron?

¿Confesaron a quienes asesinaron, donde ocultaron sus cuerpos?

¿Es este acto de perdón para conseguir beneficios carcelarios o para que se transforme a futuro en solicitudes de indulto?

¿Se instalaría entonces un clima pro-impunidad?

Según la doctrina católica, para conseguir el perdón en este acto público, primero está el arrepentimiento, luego hay que confesar los crímenes y después viene, consecuentemente la reparación y el nunca más pecar. Esto no ocurrió en este acto de perdón, y no confesaron a quienes asesinaron y donde fueron ocultados o tirados los cuerpos, situación que invalida moralmente y cristianamente su acto de perdón.

“Dios no aprueba el pecado”, nos dijo el obispo de Santiago, monseñor Carlos Oviedo Cavada, en la homilía de Acción de Gracias, por las festividades de Fiestas Patrias en septiembre de 1991, al referirse a los atropellos de los DD.HH., ocurridos en dictadura.

A juicio personal, una situación delicada como ésta, siempre se tiene que considerar el bien superior, es decir, responder al dolor de los familiares de los DD.DD., y si este acto de perdón no responde a encontrar a sus familiares, no se puede instalar un discurso que tergiverse la prosecución de este bien superior. He aquí una irresponsabilidad de los personeros religiosos asistentes, quiénes al terminar el acto, comenzaron a dar explicaciones. ¿Para qué?

Para satisfacer una catarsis personal de los inculpados y no un acto de perdón, donde no hubo confesión. Solo sirvió para que las heridas siguieran abiertas y el dolor de los familiares quedaran sin consuelo ni esperanzas.

Es un error trasladar las creencias al terreno del Derecho y de las instituciones humanas de una sociedad que ha avanzado en el camino de la justicia y debemos reflexionar que no se puede manipular la religiosidad de un pueblo a una posible influencia en este terreno de algunos personeros de la iglesia católica, por muy respetables que sean ellos e incluso que hayan padecido torturas y exilio de parte de la dictadura.

Yendo al grano, no se trata de simples delincuentes, sino de torturadores, violadores y asesinos, y que tienen información retenida que no quieren entregar, para cerrar heridas.

Se habla de tener misericordia con ellos, cuando ellos no la tuvieron con sus víctimas. Se habla de que puedan morir con sus familias. Me pregunto ¿Cuántos reos comunes, con enfermedades terminales pasan sus últimos días en las cárceles, para luego morir en algún hospital o clínica?

Abogó alguien por Mario Silva Leiva (el cabro carrera), Osvaldo Romo (el guatón Romo) y tantos otros, que no tuvieron una organización que se preocupara por ellos. Nadie.

Murieron donde tenían que morir, con el derecho a morir con asistencia, por lo tanto, no debe existir preocupación por este tema.

Rudolf Hess, político y militar de la Alemania Nazi, fue el último de los criminales de guerra, condenado a perpetua, en morir en la prisión de Spandau, el año 1987, a la edad de 93 años. Se hicieron muchas campañas humanitarias para su liberación y los británicos no cedieron jamás ante esta presión. Un ejemplo de castigo para criminales.

Para concluir expongo parte de la carta, en relación a este acto, de Carmen Gloria Quintana, una de las quemadas por una patrulla militar, donde murió Rodrigo Rojas De Negri.

“Hay valores que son intransables, nos interesa como sociedad que una tragedia así nunca vuelva a suceder. Por ello, antes de perdonar, los victimarios deben hacerse responsables de sus actos, de sus omisiones, arrepentirse genuinamente del daño causado. Entregar información de manera activa, de manera de comenzar a reparar el daño. Debemos como sociedad establecer la verdad completa y toda la justicia, nada más, nada menos. Aunque esto implique que las penas sean efectivas de acuerdo a los estándares internacionales a los DD.HH.. Para vivir en un país donde todos podamos ejercer nuestros derechos y obligaciones por igual, donde la justicia no sea una palabra, donde cada cual tenga lo que le corresponda, con el objeto de restaurar el orden social.

Sólo así habrá reconciliación”.



(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)