Crónica 21-02-2021

Hospital de Cauquenes realizó primera cirugía de otorrinolaringología con funcionarios e instrumental propio

El Hospital San Juan de Dios de Cauquenes realizó por primera vez una operación de adenoamigdalectomía (extirpación de amígdalas y adenoides), siendo beneficiada en esta operación un paciente de 6 años de edad, donde la intervención quirúrgica fue encabezada por la otorrinolaringóloga de nuestra Institución, Dra. Adriana Agüero.



En el pasado igualmente se habían realizado este tipo de intervenciones quirúrgicas en el Hospital, pero debían desarrollarse con elementos humanos y/o técnicos de otras instituciones de salud, tal como era el caso de los operativos médicos.



Esta intervención se realizó con el fin de descongestionar la lista de espera quirúrgica en el área de otorrinolaringología, la que constantemente se está solucionando y que en la actualidad registra cerca de 70 casos pendientes de resolución al 17 de febrero.



Al respecto, la especialista destacó en primera instancia que esta cirugía electiva “posee riesgos bajos, la que se desarrolló con personal capacitado y experiencia previa en el área” de quienes participaron en ella, debido a que “toda cirugía genera riesgos para el que se debe estar preparado”.



A continuación, la Dra. Adriana Agüero detalló que el paciente beneficiado en esta intervención “sufría de faringitis y amigdalitis a repetición, que ameritaron en varias ocasiones hospitalizaciones para evitar complicaciones y consecuencias en otros órganos”.



“A todos nos mantenía en expectativas esta intervención -prosigue la otorrinolaringóloga-, en vista que era la primera vez que se hacía en el Hospital, independiente de que todos teníamos experiencia previa en este tipo de cirugías que anteriormente no se había hecho aquí, donde los pacientes debían trasladarse a Talca o a Linares para operarse e involucraba traslados y días de hospitalización o de permanencia en otra ciudad que no era de ellos”.



La profesional puntualizó que se realizó este hito “con material quirúrgico nuevo, el que tuvo un proceso largo de adquisición, el que espera poder seguir utilizándose a futuro”.

Finalmente, la Dra. Adriana Agüero entregó su agradecimiento de poder realizar este tipo de intervenciones “al Hospital y a la comunidad de Cauquenes, donde parte de mi trabajo lo realizo de corazón y con vocación, para así retribuir el cariño que la gente me ha entregado acá”.