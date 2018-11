Policial 29-11-2018

Hospital de Linares debe pagar millonaria indemnización por dar de alta a paciente que tenía un infarto

La Corte Suprema condenó al Hospital Presidente Carlos Ibáñez del Campo, de Linares, a pagar una indemnización de 98 millones de pesos por negligencia médica que derivó en la muerte de un paciente que padecía un infarto al miocardio.

De forma unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal del país rechazó el recurso interpuesto por el Hospital en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, el cual ordena el pago de los 98 millones de pesos a la viuda e hijos del paciente fallecido.

Según se explica en el fallo judicial, Héctor Julio Sandoval Sáez, la víctima, murió el 7 de octubre de 2014 en su domicilio, pasadas las 17:00 horas, producto de un infarto agudo al miocardio, luego de que en el Hospital de Linares le dieran el alta médica tan solo cinco horas antes, obviando el dolor toráxico que el paciente había manifestado.

“En el presente caso existió falta de servicio que produjo perjuicios y que se tradujeron en la muerte del paciente Héctor Julio Sandoval Sáez, cónyuge y padre de los demandantes, sin que se hubiese denunciado la infracción de normas reguladoras de la prueba”, señala el fallo de la Corte Suprema.

La familia, contactada por Diario El Heraldo, por el momento no quiso referirse al fallo, pero sí lo hizo el Abogado Daniel López Monárdez, que los representó: “es una resolución histórica, una señal para otros pacientes que demandan una atención digna en la salud… los antecedentes fueron contundentes para probar la negligencia, dejando en claro que el Hospital de Linares no colaboró con información clara para llegar a una resolución justa”.

Por su parte, el Subdirector del recinto asistencial, Doctor Francisco Azócar, indicó que “ese monto a indemnización saldrá de acá, desde el Hospital de Linares… obviamente, en los hospitales se cometen errores, no siempre corresponden a negligencias…”.

De esta forma, será el Estado de Chile, en su calidad de administrador del recinto asistencial, quien deba pagar la indemnización de 98 millones de pesos que será dividida entre la esposa y cada uno de los seis hijos de la víctima.