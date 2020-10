Crónica 20-10-2020

Hospital de Parral y el Trabajo Realizado para Enfrentar la Pandemia



Han transcurrido más de siete meses desde iniciada la pandemia en nuestro país, los esfuerzos y el trabajo que ha realizado el personal de salud es algo reconocido y aplaudido por todos, si bien, es parte de su trabajo, han dado frente a una situación nueva y desconocida para todos, sin importar el temor y riesgo que esta pandemia ha significado, se han mantenido en sus puestos de trabajo, muchas veces dejando de lado a sus familias y espacios personales para brindar atención a los usuarios que lo han requerido. En esta ocasión queremos dar cuenta del trabajo que ha realizado el equipo de Gestión del Cuidado del Hospital de Parral.

Sara González, enfermera coordinadora de Gestión del Cuidado del Hospital de Parral, dio cuenta del trabajo que ha realizado el equipo. “Nuestro equipo está compuesto por enfermeras, coordinadoras de unidades, TENS, auxiliares de servicio y administrativas, pertenecientes a los servicios y unidades de urgencia, médico quirúrgico que se divide en cirugía y medicina, servicio de pabellón, policlínico y esterilización. Nuestra atención está dividida en dos áreas principalmente, asistencial y administrativa, y donde las enfermeras están a cargo de lo asistencial administrativo y el equipo clínico de lo asistencial compuesto por enfermeras clínicas, TENS y auxiliares y la parte administrativa compuesta por el tremendo apoyo que realizan secretarias colaborando en el área de gestión de camas y traslado. Somos un equipo completo y multidisciplinario que nos permite dar cobertura a las principales áreas de nuestro establecimiento”.

Dentro de los aspectos que más complejos que debieron enfrentar, Sara señaló “Al inicio se nos hizo un poco difícil, porque estábamos enfrentando algo nuevo, algo que no estaba concreto y donde las directrices iban cambiando paulatinamente y rápidamente, eso fue complejo para los equipos, pero una vez más el equipo demostró un gran compromiso con la atención de nuestros pacientes. No ha sido fácil, ha sido agotador, pero a la vez nos permite sentir un tremendo orgullo, hemos estado en este momento que sin duda marca un hito en la historia no solo de Chile, sino que del mundo”.

Ricardo Perales, director hospital de Parral, destacó y agradeció la labor que han desempeñado especialmente durante los meses de pandemia. “El trabajo de la unidad de gestión del cuidado durante la pandemia ha sido largo y sacrificado, es un equipo formado por TENS, enfermeras, auxiliares y personal administrativo. Hemos tenido que enfrentar situaciones bastante complejas, especialmente durante los últimos meses, lo que para muchas ciudades del país, incluido Santiago, constituyó una situación crítica durante el mes de junio, para nosotros ha sido durante el mes de septiembre y ahora.