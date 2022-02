Nacional 13-02-2022

Hospital El Carmen: En 10 días han aumentado internados por Covid en siete veces



El director del Hospital El Carmen, el doctor Juan Kehr, expresó su preocupación por la tensión hospitalaria que se está dando en este recinto asistencial del sector poniente de la capital, y aseguró que en un lapso de 10 días "hemos aumentado la cantidad de pacientes hospitalizados por Covid en siete veces".

En conversación con Cooperativa, Kehr indicó que desde hace dos semanas en el Hospital El Carmen están viviendo una "situación de mayor demanda" en el servicio de urgencia, hospitalizando a cerca de 100 pacientes en esta unidad, debido a que "las camas de dotación del hospital permanentemente están completas, o sea tenemos un hospital completo".

"Ahí se produce un problema, porque de los pacientes que tienen indicación de obtener camas de dotación, no todos ellos pueden acceder a esas camas", lamentó el médico.

Además, detalló que existe una mayor demanda de consulta espontánea de pacientes que concurren a la urgencia y que, por ejemplo, en la última jornada, de los 250 personas que concurrieron a este servicio, un 14% quedaron hospitalizados: "Es una situación que se ha visto agudizada este último tiempo en forma muy importante por una mayor consulta, específicamente consultas respiratorias en el servicio de urgencia", dijo, y añadió que "la consulta respiratoria en el mes de enero era de un 20% de los consultantes, hoy día estamos superando el 35%".

"Lo que me tiene preocupado es que la última semana de enero, de todas las camas que tiene el hospital que son poco más de 400, el 4% de esas camas estaban ocupadas por pacientes que tenían como diagnóstico Covid. En el reporte de ayer, nosotros tenemos el 28% de las camas de todo el hospital ocupadas con patología Covid, es decir, en un lapso de prácticamente 10 días, nosotros hemos aumentado la cantidad de pacientes hospitalizados por Covid en siete veces, y esa situación me preocupa porque podemos llegar a cifras mucho más altas", recalcó.

Finalmente, Kehr sostuvo que "todos los servicios de urgencia están siendo la primera barrera para la atención de todos los pacientes que vienen con estos problemas respiratorios y ahí se nos produce un problema no menor", ya que si bien la variante ómicron produce casos más leves, también hay cuadros graves que "como son tantos, obviamente se nos va saturando el sistema".