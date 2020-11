Deporte 01-11-2020

Hoy al mediodía en Talca : Deportes Linares y Fernández Vial Reviven otro clásico de antaño



Los albirrojos quieren sumar los tres puntos ante un equipo que viene de capa caída

A pesar que vienen de igualar en el último minuto, con poco fútbol y mucha garra. Los dirigidos por Pérez Franco están motivados y llegan con mucho optimismo para enfrentar al cuadro vialino, que viene de derrotas. La última de local ante Deportes Colchagua en su reducto por 2 a 0. En cambio, los albirrojos vienen de sumar un agónico empate frente a Independiente de Cauquenes. Un partido que promete, porque ambos elencos se lo tomarán muy en serio por la importancia de los puntos, sobre todo para los albirrojos que necesitan, además, que el esquema del técnico sea ir a buscar el partido con fútbol y garra.



Sin duda que lo que llama la atención es la preparación con alguna cierta ventaja que tienen algunos elencos, lo que se ve reflejado en el campo de juego. Por eso, desde la llegada de Luis Pérez Franco, ha sido fundamental, donde plasma su mentalidad siempre ganadora y que lo demuestran en los entrenamientos. Este mediodía, una nueva final, claro que ahora hay un poco más de tranquilidad porque puede darse el lujo de realizar cambios coon un esquema que ya estaría definido por un 4- 4 – 2 de chico a grande.



EL CAPITAN



Para Bastián Irribarra, este será otro duro y muy complicado partido: “tenemos que seguir luchando contra equipos que llevan más tiempo en preparación. Nosotros afortunadamente rescatamos un punto valioso frente a Independiente de Cauquenes, no jugamos bien. El rival de esta jornada no será fácil, ellos arman equipos con un objetivo claro de subir. Si bien es cierto no les ha ido bien en estos últimos partidos, no tenemos que confiarnos, nosotros queremos sumar, se nos vienen duelos con los equipos que van arriba de la tabla de posiciones. Voy con el paraguayo Portillo en la última línea, pero hemos trabajado bien en la semana y es de esperar no cometer errores”.

DT

Luis Pérez Franco, fiel a su estilo, dijo que lo ideal es sumar puntos: “nos hemos preparado de la mejor forma posible, táctica, física, futbolística y psicológica para poder plantear los partidos de igual a igual. El Vial es un cuadro que se prepara cada año para buscar el ascenso con grandes jugadores, cuerpo técnico. Pero, siempre digo que en la cancha se ven las fuerzas y trataremos de jugar de igual a igual. La semana ha sido tranquila, están motivados y la tarea es conseguir un resultado positivo como sea. He conversado con los muchachos y les he dicho que seguimos en modo Tercera División y no profesional. Pero, depende de la actitud, el carácter y las ganas. Se vienen partidos muy complicados con Recoleta, Colchagua, y Lautaro de Buin, con quien terminamos la primera rueda, sumando también el pendiente con General Velásquez, por eso el descanso y la alimentación son primordiales, para estos desafíos. Lo bueno es que ya llegaron algunos jugadores, entre ellos el paraguayo con quien ganamos mucha altura, Oyarzo, que sé que nos ayudara mucho, el argentino Martínez, que tiene mucha velocidad, pero hay que corregirle algunas cosas. En el partido pasado ante Independiente nos faltó fondo físico, por eso vamos con cuatro volantes. En el mediocampo estaban muy solos Mondaca y Ahumada. Por eso el duelo de hoy lo vamos a jugar con un esquema 4 4 2, tratar de tener la pelota y atacar por las bandas como lo hicimos con Concepción. El ataque está compuesto por dos delanteros que deberán moverse y presionar la salida. Tenemos que salir a buscar el partido sin perder la pelota y jugar de igual a igual”.





Se desprende de las palabras del técnico Pérez Franco, que los albirrojos saltarán al pasto del estadio Fiscal de Talca con: Nicolás Nocetti, en portería; cuatro en el fondo, Germán Martínez, Hugo Portillo, Bastián Irribarra y Alejandro Fariña; cuatro volantes en el mediocampo, Lucas Mondaca, Carlos Ahumada, Nazareno Fernández y Luis Oyarzo; mientras que arriba con la misión de perforar la red aurinegra estarán el “bíblico” Aarón Araya y Nicolás Barrera.



COMO VER EL PARTIDO



El presidente de la institución linarense, Mauricio Loyola, indicó que “hacemos un llamado a todos los hinchas del “depo”, para que puedan comprar su ticket virtual que es la única forma de que ingrese dinero a las arcas del club. Deben ingresar a la página movilticket.cl y comprar su entrada, cuyo valor es de 3 mil pesos, las personas deben tener un correo electrónico y por ese medio se les envía el link una vez que hayan comprado su entrada virtual. Los socios vía email recibirán su ticket gratis”.

Tres son los jugadores que necesitan los albirrojos y la directiva de la Corporación y la SA lo tienen claro para reforzar al plantel: un lateral, delantero y un media punta.

El partido que se juega al mediodía en Talca será dirigido por el juez Diego Vidal.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo