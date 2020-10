Deporte 11-10-2020

Hoy al mediodía en Valparaíso: Albirrojos esperan recuperar terreno ante San Antonio Unido



Técnico linarense apuesta con salir a buscar el partido con tres delanteros

Dos derrotas ha sumado Deportes Linares, pero convengamos en que, por escasez de jugadores inscritos, éstos han tenido que desempeñarse en puestos diferentes, pero con una estrategia lo más adecuada posible.

Por lo menos esta semana el estratega Rubio podrá contar algunos elementos que podrá ubicar donde ellos juegan. Al frente tendrá un equipo, cuyo accionista mayoritario es nada menos que el colocolino Esteban Paredes. El SAU, viene de caer en el estadio Bicentenario de la Florida, con Lautaro de Buin por la cuenta mínima. Han jugado 4 partidos, dos más que el “depo”. Suman dos derrotas, un empate y una victoria. El actual técnico es Marcos Muñoz. La última alineación que presentó fue con: David Reyes, Joaquín Muñoz, Humberto Bustamante, Sebastián Elgueta, Nicolas Aravena, Ricardo González, Sebastián Villavicencio, Víctor Labrín, Michael Ríos, Ignacio Pinilla y Héctor Vega.

CON TRES DELANTEROS

Esta semana ha sido más tranquila para los linarenses. Lo único malo fue que el jugador juvenil que venía de Audax Italiano, Jean Piero Shepherd, regresó a Santiago, ya que hace muy poco había sufrido la pérdida de su padre. Fue sincero, porque dijo que ha sido imposible concentrarse y jugar fútbol, por eso volvió a la capital.

Uno de los jugadores que tuvo que sacrificarse en un puesto que no es el habitual, es Brayan Porflidt, pero ha dicho que todo es por ayudar al club: “no manejo esta posición, pero trato de hacerlo lo mejor posible. He contado con el apoyo de la defensa y gracias a sus orientaciones he tenido que saber pararme en la posición de lateral. Tenemos que hacer los esfuerzos para sacar adelante el club. Por lo menos se formó el grupo y hemos tratado de ir conociéndonos y esperamos que esta tarde podamos sumar los puntos”. Sin duda destacar la entrega y el compromiso de este jugador, en una posición que no conoce, un mensaje digno de ser replicado en todo sentido.

Un dato importante entregado por los estadísticos es que debieron pasar 445 minutos para que Linares, volviera a marcar en el penal de José Torres. El delantero está feliz porque se han ido sumando más compañeros: “creo que, al partido con el SAU, llegamos con un plantel más completo y esperar lo que pase la próxima semana donde quedarán más compañeros habilitados para jugar. Por eso tenemos que trabajar para salir de esta incómoda ubicación y lo positivo es que no nos quitarán los puntos, lo que es una motivación extra. Hoy vamos con más volumen, con tres arriba, y tenemos que marcar la diferencia a pesar que somos el equipo que lleva menos tiempo de preparación. Con Iberia, hicimos un buen partido, claro que ellos llevan más de tres meses preparándose. Nosotros tenemos dos partidos pendientes, así que es de esperar sumar esta tarde”.

ESQUEMAS

En los dos partidos que ha jugado Linares, ha comenzado con 4 defensas, 5 volantes y un delantero. En el segundo tiempo ha cambiado al 4 3 3, con 4 defensas, 3 volantes y 3 delanteros. Y esta tarde saltará al Elías Figueroa, en Valparaíso, con un 3 3 1 3. Vale decir con Nicolás Nocetti , en portería ; tres defensas , Vicente Terán , por el sector derecho , Bastián Irribarra, por el centro y Alberto Hernández , por la izquierda ; en el mediocampo , otra línea de 3 , con Mauricio Iturra, como volante central , Lucas Mondaca, por la derecha y Cristian Dubó , por la izquierda , delante de ellos Brandon Muñoz , con la tarea de organizar el juego ; y para perforar redes tres hombres en punta , por la banda derecha , Brayan Porflitd , por el centro el goleador José Torres y por la izquierda Oliver Trincado .

Un poco mas tranquilo se observó al técnico Nibaldo Rubio, quien dijo “que vamos a tener un orden en la cancha, con jugadores que vuelven a sus puestos. Y físicamente estamos mucho mejor, con tres delanteros. Queremos salir a buscar el partido. En la semana trabajamos muy bien la parte defensiva y ofensiva. Es el momento de sumar y esperamos que salga todo bien, para comenzar a salvar la categoría. Tenemos Fe, porque desde el 20 de este mes se incorporarán los jugadores: Oyarzo, Amigo, Portillo, Martínez, Ávila, Barrera y los jugadores que están lesionados Orellana y Araya. Son 8 jugadores que potenciarán al equipo”.

El partido está programado para este mediodía en el estadio Elías Figueroa, en la ciudad del puerto principal de nuestro país, frente a San Antonio Unido.



