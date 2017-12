Deporte 23-12-2017

Hoy finaliza Liguilla: AFAL busca sus campeones infantiles

- Partidos se iniciarán desde las 10:00 horas en Vara Gruesa

Ya están definidos los equipos que disputarán la corona en las diferentes series infantiles en la Asociación de Fútbol Amateur de Linares. Una primera fecha que se jugó sin mayores problemas donde todos los equipos colaboraron con el juez para evitar inconvenientes.

Hubo sorpresas en el partido de la serie infantil. El equipo de Ireneo Badilla, llegaba invicto puesto que no había perdido en todo el campeonato. Pero, al frente tenían un cuadro de respeto que por algo tiene a jugadores que han estado en las selecciones infantiles. Nos referimos al equipo de la Academia San Ambrosio , equipo que lleva años trabajando muy bien con el entrenador nacional Rubén Pizarro, prácticamente en esta serie de Primera Infantil juegan de memoria.

Aunque no estaban los once, comenzaron con 9 y luego completaron sólo 10, los académicos fueron muy inteligentes y sobre todo supieron jugar con la desesperación del rival que llegó en varias ocasiones al pórtico de Francisco Henríquez, quien se transformó lejos en la figura excluyente del partido.

En el primer tiempo no pudo Badilla, perforar el arco contario, mientras que en la etapa de complemento los badillanos siguieron “machacando” a esas alturas otra vez la defensa y el portero de Academia se lucían para poner la pausa quebrando toda posibilidad de gol.

Faltando 15 minutos para el término del partido, llegó el balde agua fría para los hasta entonces líderes de la AFAL. Gracias a una jugada en profundidad que fue conectada por Gustavo Castro, jugador de Academia San Ambrosio que sacó un potente disparo que dejo parado prácticamente al arquero de los celestes de Badilla, que no podían creer lo que estaba pasando en la cancha del Deportivo Vara Gruesa donde estaban perdiendo ante la Academia.

Luego de los casi 9 minutos adicionales que dio el juez , llegó la alegría para los jugadores de la Academia y para la barra que celebró una victoria que los puede llevar a un nueva estrella si vencen esta tarde a Unión Colbún , por la final en la serie Primera .

HOY SE BAJA EL TELÓN EN INFANTILES

El resto de las categorías también ya tiene las llaves que definirán a los campeones en esta inédita liguilla de la Asociación de Fútbol Amateur de Linares. La jornada futbolística se inicia desde las 10:00 de la mañana con el partido por el consuelo entre los cuadros de Unión San Luis y Academia San Ambrosio. Luego vendrá el partido más importante por el título entre Los Toritos y Diablos Rojos en Cachorros desde las 10:45.

Dicen que el futbol es un juego donde no hay lógica, pero en Penecas se quiebra esta regla porque llegan a disputar la final los dos equipos con mejor rendimiento e invictos durante todo el campeonato, Academia San Ambrosio con los Toritos, en un partido en el que hay respeto por ambas instituciones desde las 12:30 horas. El tercer lugar los disputarán los elencos de Panimávida con Estudiantil de preliminar, a las 11:45 horas.

En la Segunda Infantil, van por el tercer lugar Unión Colbún con Panimávida a las 14:45 horas, por el título en cambio jugaran a las 16:00 horas Los Toritos con Unión Yungay.

Finalmente en Primera serie, disputaran la tercera posición del mini torneo los equipos de Badilla y Panimávida a las 17:15 horas. La gran final en esta categoría la animarán los elencos de Academia San Ambrosio con Unión Colbún, en un partido que promete.

Destacar el gesto de la AFAL, puesto que la premiación se realizará inmediatamente después que termine una categoría, donde se harán entrega de copas a los vencedores.

El valor de la entrada general es de mil pesos. Los automóviles por estacionamiento también el mismo valor.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo