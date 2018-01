Deporte 27-01-2018

Hoy finaliza tercera versión del Torneo Linares Cup

Hubo una semana intensa de fútbol.

Esta jornada se baja el telón del torneo Internacional de fútbol Linares Cup, en su tercera versión. Una semana marcada no solamente por el fútbol sino también por las altas temperaturas que hemos tenido en nuestra ciudad donde los padres han redoblado los esfuerzos para correr con las botellitas de agua para hidratar a los pequeños que han vivido una gran fiesta transformándose en los principales protagonistas.

Seis han sido las categorías que cada día se entregaron en la cancha en busca del abrazo de gol. Equipos que por primera vez están participando han quedado gratamente impresionado de la ciudad y de la organización del campeonato. Ellos esperan volver el próximo año a la cuarta versión.

Las delegaciones han tenido la oportunidad de visitar algunos atractivos de nuestra ciudad, fueron invitados a Casa Noé Mundo Animal el mini zoo de San Antonio.

El torneo Internacional de fútbol Linares Cup se consolida como uno de los mejores del país y de paso posiciona a nuestra ciudad dentro del circuito de campeonatos internacionales de fútbol para menores. En la cita del planeta futbol en Linares fueron protagonistas más de mil niños provenientes de diferentes regiones del país, el extranjero y por su puesto de la Villa San Ambrosio.

Los escudos y emblemas que se desplegaron en el Estadio Municipal Tucapel Bustamante Lastra…fueron clubes argentinos como Newell’s Old Boys de Laguna Larga (equipo formador de la estrella de la Juventus y la selección argentina Paulo Dybala) y el Club Atlético San Jorge que regresó tras competir en la edición anterior; Por Uruguay continúa su participación el club Ombú Juniors de Montevideo; también, han confirmado su inscripción representativos filiales de Colo Colo y Universidad de Chile; Escuelas de fútbol y clubes de Punta Arenas, Calera de Tango, Chillán, Temuco, San Javier y Talca, entre otros; Así como, renombrados equipos locales Academia San Ambrosio, Linares Kids, Alianza, Oscar Bonilla, Víctor Zavala Bravo, Tiburoncitos, Estadio Español, Deportes Linares y los anfitriones Los Toritos. Serán más de 50 equipos en competencia, en las categorías para los niños nacidos en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.



De acuerdo a los organizadores esta mañana se disputarán los últimos partidos, donde los equipos buscarán la opción de quedarse con los trofeos de las diferentes series en competencia. Creo que a pesar de que algunas delegaciones no lograran el objetivo, los niños igual disfrutaron de la experiencia de esta nueva versión del torneo del verano en Linares.

El valor de la entrada para la jornada final será de 2 mil pesos.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo