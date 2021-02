Social 12-02-2021

Hoy se realiza jornada de adopción de mascotas y tenencia responsable en Linares

Para este viernes se ha programado una jornada de adopción, adiestramiento canino, peluquería canina y atenciones para esterilizaciones de mascotas.

La actividad está contemplada en la Alameda Valentín Letelier, entre calles Freire y San Martín, donde profesionales estarán entregando asesoría a quienes llegues para ser parte de esta actividad.

La histórica dirigente, ligada a la tenencia responsable de mascotas, Herminia Gajardo indicó que “tiempo atrás se había comentado que querían hacer algo, pero al concretarse ahora, estamos contentos de poder participar y haber recibido la invitación correspondiente. Nosotros como organización estamos haciendo nuestra jornada habitual semanalmente, pero una jornada más liviana. En esta ocasión, participaremos de esta actividad que será de mayor importancia, ya que además de la jornada de adopción de mascotas, van a haber otras jornadas competitivas, deportivas, entrenamiento de mascotas, entre otros. Va a ser bien interesante para todos los linarenses, y para las organizaciones y rescatistas particulares que existen acá en la ciudad. Me adhiero a la invitación que se le está haciendo a las personas para que asistan y pasen una buena tarde, a la vez que van a estar ayudado a sus mascotas, y a las distintas organizaciones”.

En tanto, el Administrador Municipal, John Sancho, aseveró que “la cultura de cuidar a nuestros “hermanos menores”, los perritos o los gatitos, desde que se creó esta cultura de adopción y de mantención a los animales, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias; no era tan solo habilitar una veterinaria municipal, si no que trabajar desde todas las aristas las situaciones que ocurren en relación con los perros y a los gatos que los abandonan en la calle, la gente que no tiene la cultura de la tenencia responsable de animales. Invitar este viernes a que se acerquen a adoptar, o a conocer el trabajo que hacen las distintas fuerzas vías de la comuna, ligadas a la cultura de la tenencia responsable de mascotas. Más que un desafío, es una invitación a quienes trabajan por la ciudadanía, a quienes tienen cargos públicos, a quienes pretenden ostentar o concursar a algún cargo público. La idea es dar una señal de invitación a que vengan el viernes, traigan alimento, traigan regalos, traigan a sus animalitos y vengan con sus niños a compartir. Va a ser una jornada que se está preparando con mucho cariño, y que vamos a tratar de perpetuar durante el tiempo”.